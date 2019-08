Nauji sprogimai ginklų sandėlyje Krasnojarske: sužeisti mažiausiai 9 žmonės

Rusijos Sibire esančiame dideliame šaudmenų sandėlyje, anksčiau šią savaitę nuniokotame galingų sprogimų ir gaisro, per naujus sprogimus sužeisti dar devyni žmonės, penktadienį pranešė medikai.

Krasnojarsko krašto gubernatoriaus atstovė Jelena Uliaševa naujienų agentūrai "Interfax" sakė, kad keturi žmonės buvo hospitalizuoti dėl vidutinio sunkumo sužalojimų.

Kariškiai nurodė, kad tarp sužeistųjų per naują incidentą karinėje bazėje netoli Ačinsko miesto buvo vienas apsaugininkas, budėjęs patikros poste prie karinės bazės.

Kariškiai nurodė, kad tarp sužeistųjų per naują incidentą karinėje bazėje netoli Ačinsko miesto buvo vienas apsaugininkas, budėjęs patikros poste prie karinės bazės.

Kaip pranešama, naujausius sprogimus sukėlė žaibo smūgis.



Medikai savo ruožtu nurodė, kad per naują incidentą karinėje bazėje netoli Ačinsko miesto Krasnojarsko krašte buvo sužeisti devyni žmonės.

Kariškiai nurodė, kad tarp sužeistųjų buvo vienas apsaugininkas, budėjęs patikros poste prie karinės bazės.

Iš Kamenkos gyvenvietės, esančios šalia nuniokotos karinės bazės, penktadienį evakavosi beveik 30 žmonių.

Krasnojarsko krašto geležinkelių įmonės atstovas sakė naujienų agentūrai „Interfax“, kad naujo sprogimo banga išdaužė techninio traukinio langus.

Pirmadienį užsidegus artilerijos šaudmenų parako užtaisų saugyklai griaudėjo galingi sprogimai, per kuriuos žuvo vienas žmogus ir dar mažiausiai 13 buvo sužeisti. Keturi jų tebegydomi ligoninėje.

Aplink karinę bazę 15 km spinduliu buvo evakuota daugiau kaip 16 tūkst. žmonių. Nepaprastoji padėtis šioje teritorijoje buvo atšaukta, bet po naujausio incidento - vėl įvesta.

Anksčiau incidento liudininkai socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką, kurioje esą matyti sviedinio sprogimo apgadinti bėgiai, ir nurodė, kad išdužo pro šalį važiavusio traukinio langai.