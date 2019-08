Pakistanas įspėja Indiją dėl „neįsivaizduojamų padarinių“

Pakistano ministras pirmininkas Imranas Khanas įspėjo dėl pavojingų padarinių, kuriuos gali turėti Indijos sprendimas panaikinti indų kontroliuojamo Kašmyro regiono specialųjį statusą.

Kalboje per specialųjį parlamento posėdį I. Khanas antradienį Islamabade sakė, kad Indijos veiksmai regione gali sukelti smurtą, o tai gali peraugti į susirėmimus tarp branduolinį ginklą turinčių valstybių. „Padariniai būtų neįsivaizduojami“, - pabrėžė jis.

I. Khanas paragino tarptautinę bendruomenę įsikišti, kad būtų užkirstas kelias katastrofai. Islamabadas esą šią temą kels visuose globaliuose forumuose, be kita ko, JT saugumo Taryboje. Be to, bus svarstoma kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą.

Indijos vidaus reikalų ministras Amitas Shahas tuo tarpu ginčytiną sprendimą panaikinti Kašmyro regiono specialųjį statusą pavadino „istoriniu“. Tai turi būti „aukso raidėmis įrašyta į Indijos istoriją“, - sakė jis antradienį parlamente Naujajame Delyje.

Pakistanas ir Indija kontroliuoja po dalį Kašmyro. Nuo tada, kai Britų Indija 1947 metais tapo nepriklausoma ir buvo padalyta į Indiją ir Pakistaną, abi šalys siekia viešpatavimo visame Kašmyre. Dėl to jos jau kariavo du karus.

Pirmadienį Indijos vyriausybė pristatė prezidento dekretą, panaikinantį indų kontroliuojamo Kašmyro regiono specialųjį statusą. Šis leido Kašmyrui turėti savo konstituciją, atskirą vėliavą ir nepriklausomybę sprendžiant didžiąją dalį klausimų – išskyrus užsienio reikalus, gynybą ir komunikaciją.