Per šaulio ataką žuvo 9 žmonės, dar 27 buvo sužeisti. Šis išpuolis įvyko vos 13 valandų po kitų masinių šaudynių JAV Teksaso valstijoje.

Teksaso miesto El Paso ligoninė sekmadienį pranešė, kad po 20 gyvybių nusinešusių šaudynių dar mažiausiai trys žmonės išlieka kritinės būklės.

Gydytojas Stephenas Flaherty paskelbė, kad į „Del Sol“ medicinos centrą buvo paguldyti 11 žmonių, jų amžius svyruoja nuo 35 iki 82 metų.

Iš viso per šeštadienio šaudynes buvo sužeisti keliasdešimt žmonių, dalis jų gydomi kitose įstaigose.

S. Flaherty žurnalistams sakė, kad keletui jo ligoninės pacientų turės būti atliktos pakartotinės operacijos.

Policija sulaikė įtariamąjį užpuoliką, tai 21 metų Patrickas Crusiusas iš Aleno miesto Teksase. Jis pasidavė policijai maždaug už kvartalo nuo šaudynių vietos.

21yr old Walmart shooter Patrick Crusius of Dallas is in custody. He killed 18 ppl & was inspired by “Great Replacement” anti-immigrant theory like NZ and Poway shooters. He left a white supremacist manifesto attacking Mexican immigration. Image is from his FB page. pic.twitter.com/YZ7bXLiKxB