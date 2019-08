Šaudynės įvyko kelios valandos po to, kai automatu ginkluotas užpuolikas El Pase Teksase šeštadienį prekybos centre „Walmart“ nušovė 20 žmonių.

Deitono policija socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė, kad šaudynės Oregono rajone prasidėjo 1 val. 22 min. ir kad netoliese buvusiems pareigūnams pavyko „jas greitai užbaigti“.

Mažiausiai 16 sužeistųjų buvo nuvežti į ligonines, nurodė policija.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32