73-ejų metų amžiaus milijonierius „Twitter“ žinutėje, kurią parašė antradienį, nurodė, jog yra Vilniuje.

Paskutinį kartą J. McAfee buvo pastebėtas praėjusios savaitės pabaigoje Londone, vos po kelių dienų nuo bandymo pabėgti į Dominikos Respubliką. Karibų jūros regiono teisėsaugos pareigūnai suėmė jį ir jo žmoną už tai, kad bandė patekti į salą ginklų prikrauta jachta.

J. McAfee advokato teigimu, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė jo nesulaikė, o Dominikos valdžios pareigūnai leido pasirinkti kitą šalį, prieš tai įsitikinę, jog vyrui nėra iškelta bylų JAV ar išduota ekstradicijos prašymų.

.@theemrsmcafee and I in Lithuania at our secure facility. The long arm of the corrupt U.S. Justice Department does not reach here. We will relax a day or two and get back to the business of fighting injustice wherever we find it. pic.twitter.com/KPN9Z4qUbY