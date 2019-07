Merkel pakvietė Johnsoną apsilankyti Berlyne

Vokietijos kanclerė Angela Merkel penktadienį telefonu kalbėjosi su naujuoju Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Borisu Johnsonu. Pasak vyriausybės atstovės, A. Merkel dar kartą pasveikino B. Johnsoną su nauju postu ir palinkėjo jam „laimingos rankos vykdant atsakingas pareigas“.

Per pokalbį buvo aptartas Didžiosios Britanijos išstojimas iš ES bei dvišalių santykių gerinimas. Be to, A. Merkel pakvietė B. Johnsoną apsilankyti Berlyne. Britų premjeras kvietimą priėmė.

Ryžtingas „Brexito“ šalininkas B. Johnsonas premjero pareigas pradėjo eiti trečiadienį. Jis pabrėžė, kad šalies pasirengimas išstojimui iš ES - esant reikalui ir be sutarties - jam yra „aukščiausias prioritetas“. Ligšiolinės premjerės Theresos May su ES išsiderėtą „Brexito“ susitarimą B. Johnsonas atmetė kaip „nepriimtiną“.