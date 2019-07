Johnsonas: „Brexit“ sutarties projekto sąlygos yra nepriimtinos

Naujasis Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas dabartinės „Brexit“ sutarties projekto sąlygas ketvirtadienį pavadino nepriimtinomis ir paragino Briuselį dar kartą pagalvoti dėl savo atsisakymo derėtis iš naujo.

B. Johnsonas taip pat sakė, kad jo naujoji vyriausybė vienu „svarbiausių prioritetų“ nusistatys pasirengimą išstoti iš Europos Sąjungos be sutarties, jei iki spalio 31 dienos termino nebus susitarta su bloku.

„Labiau norėčiau, kad išstotume iš ES su sutartimi – daug labiau to norėčiau“, – sakė jis parlamentui kitą dieną po to, kai perėmė premjero pareigas iš Theresos May.

„Tikiu, kad tai įmanoma net šiuo vėlyvu etapu ir plušėsiu iš visų jėgų, kad taip įvyktų“, – pareiškė jis.

Tačiau B. Johnsonas pridūrė: „Išstojimo susitarimą, dėl kurio susiderėjo mano pirmtakė, šie Rūmai atmetė tris kartus. Jo sąlygos yra nepriimtinos šiam parlamentui ir šiai šaliai.“

B. Johnsonas taip pat patvirtino, kad Britanija nepaskirs savo atstovo į naujos sudėties Europos Komisiją, kuri pradės dirbti lapkričio 1 dieną.