Johnsonas žada suformuoti „šiuolaikinės Britanijos“ vyriausybę

Naujasis Jungtinės Karalystės Konservatorių partijos lyderis Borisas Johnsonas, trečiadienį pradėsiantis eiti premjero pareigas, žada suformuoti vyriausybę, kurioje bus daugiau moterų ir etninių mažumų atstovų, skelbia kanalas „Sky News“.

Pasak britų žiniasklaidos, „šiuolaikinės Britanijos“ vyriausybėje dirbs daugiau moterų nei dabar. Šiuo metu JK vyriausybėje yra penkios moterys.

„Sky News“ šaltiniai vyriausybėje tvirtina, kad naujajame JK ministrų kabinete „bus du trečdaliai „Brexit“ šalininkų ir trečdalis tų, kurie nori likti Europos Sąjungoje“.

Viena iš galimų kandidačių į postą vyriausybėje yra indų kilmės britų politikė, „Brexit“ šalininkė Priti Patel. Dabartinės premjerės Theresos May (Terezos Mei) kabinete ji buvo Britanijos pagalbos užsienio šalims sekretorė, bet iš šių pareigų pasitraukė 2017 metais dėl be leidimo rengtų susitikimų Izraelyje.

Spėjama, kad B. Johnsono vyriausybėje P. Patel gali tapti vidaus reikalų sekretore.

Dabartinis vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas pretenduoja į Finansų ministerijos vadovo postą.

Kai JK premjeru buvo Davidas Cameronas, S. Javidas pasisakė prieš JK pasitraukimą iš ES, bet pastaruoju metu vidaus reikalų sekretorius sako esąs pasirengęs palaikyti „Brexit“ be susitarimo su Briuseliu scenarijų.

Kol kas neaiškus JK užsienio reikalų sekretoriaus Jeremy Hunto, kuris buvo B. Johnsono varžovas kovoje dėl Konservatorių partijos lyderio posto, likimas.

Pasak „Sky News“, „dėl Hunto pozicijos kabinete yra rimtų abejonių“, nes jis nesutinka trauktis iš JK diplomatijos vadovo pareigų ir tapti Gynybos ministerijos vadovu.

Jei J. Huntas vis dėlto neteks užsienio reikalų sekretoriaus portfelio, jo įpėdine gali tapti dabartinė gynybos sekretorė Penny Mordaunt arba Finansų ministerijos vyriausioji sekretorė Liz Truss. Abi jos yra „Brexit“ šalininkės.

Iš pradžių J. Huntas pasisakė už tai, kad JK liktų ES nare, o vėliau pritarė idėjai surengti dar vieną referendumą dėl „Brexit“. Tačiau 2017-ųjų spalį jis pareiškė pakeitęs savo nuomonę apie „Brexit“ dėl „Europos Komisijos arogancijos“. Be to, jis yra sakęs, kad JK suklestės palikusi Bendriją be jokio susitarimo.

Pasiūlytomis pareigomis nepatenkintas ir Gavinas Williamsonas, anksčiau vadovavęs JK gynybos ministerijai. Šį postą jam teko palikti šį pavasarį, kai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jis yra atsakingas už slaptos informacijos apie vieną Nacionalinio saugumo tarybos posėdį, kuriame buvo svarstoma 5G mobiliojo ryšio tinklo plėtra, paviešinimą.

„Sky News“ žiniomis, G. Williamsonui buvo pasiūlytas būsto, bendruomenių ir vietos valdžios sekretoriaus postas, tačiau pats jis norėtų vadovauti Švietimo ministerijai.

B. Johnsonas laimėjo partijos vidaus rinkimus, surinkęs 92 153 balsus; J. Huntas užsitikrino 46 656 torių palaikymą.

55 metų B. Johnsonas oficialiai valdžią perims per susitikimą su karaliene Elizabeth II (Elzbieta II) Bakingamo rūmuose, o vėliau prie naujųjų namų Dauningo gatvės 10-ajame name pasakys pirmą savo, kaip premjero, kalbą.