„The New York Times“ analizė atskleidė, kad per gaisrą, kilusį Paryžiaus pasididžiavimu laikomoje Švč. Dievo Motinos katedroje, kurį gesinant savo gyvybės rizikavo gausios ugniagesių pajėgos, maldos namai per plauką nesugriuvo.

Jeigu gaisras būtų plitęs dar kiek ilgiau, varpinė ir stogas būtų įgriuvę ir sunaikinę 850 metų senumo statinį, rašo axios.com. Remiantis turimais duomenimis, per keturias valandas trukusį gaisrą Prancūzijos pareigūnai pagrįstai nuogąstavo, jog maldos namų greičiausiai išgelbėjo nebepavyks. „The Times“ žurnalistai peržvelgė šimtus dokumentų, atliko daug interviu, bandydami susidaryti kuo detalesnį paveikslą. Susiję straipsniai Netoli degusios Paryžiaus Dievo Motinos katedros dėl švino taršos valomos mokyklos Prancūzijos prokurorai skelbia, kas galėjo sukelti gaisrą Dievo Motinos katedroje Jeigu būtų neatlaikiusios aštuonios didžiulius varpus laikiusios sijos, jie būtų tapę savotiškais griovimo rutuliais, sunaikinusiais bokštą. Savo gyvybėmis gesindami gaisrą, remiantis analize, rizikavo kelios dešimtys ugniagesių. Gaisro metu griuvo bažnyčios bokšto smailė, liepsnos suniokojo vertingus medžio raižinius. Prancūzijos pareigūnai vis dar aiškinasi, kaip prasidėjo gaisras, ir kas dėl to kaltas. Istorikai „The Times“ sakė, kad gaisras švč. Dievo Motinos katedroje buvo neišvengiamas dėl itin sudėtingos priešgaisrinės sistemos ir per menko dėmesio kultūrinio paveldo apsaugai. Bažnyčios priešgaisrinė sistema buvo tokia sudėtinga ir paini, jog neseniai darbą pradėjęs apsaugos darbuotojas, gavęs pranešimą, suskubo tikrinti ne bažnyčios stogą, o greta buvusį pastatą. Ugniagesiai į nelaimės vietą atvyko pradėjus maždaug pusvalandžiui nuo pirminio pranešimo, skelbia „The Times“. Remiantis kai kurių ekspertų įžvalgomis, tai, jog statinys atsilaikė, prilygsta stebuklui. Bažnyčią išgelbėti pavyko tik dėl ugniagesių pasiaukojimo ir bebaimiškumo trečią ir ketvirtą gaisro valandą.

