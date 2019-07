ES subūrė lėktuvų grupę, skirtą kovoti su miškų gaisrais

Organizacija „rescEU“ subūrė pirmuosius septynis su gaisru kovosiančius lėktuvus ir šešis sraigtasparnius, kuriuos skyrė penkios ES šalys – Ispanija, Italija, Prancūzija, Švedija ir Kroatija. Šie orlaiviai bus pasiekiami kitoms ES šalims, kurios gali prašyti jais naudotis, esant neatidėliotinos pagalbos atvejams kovojant su miškų gaisrais, praneša „Deutsche Welle“.

Ispanija skyrė du „Canadair“ modelio lėktuvus, kurie yra vieni iš didžiausių ir efektyviausių orlaivių, kovojančių su gaisrais. „Canadair“ lėktuvai yra dislokuoti „Torrejon“ karinėje oro bazėje šalia Madrido, kur miškų gaisrų rizika yra itin aukšta.

„Pastaruoju metu mes matome, kaip gaisrai plinta visoje Europoje“, – oficialioje „rescEU“ paleidimo ceremonijoje sakė ES humanitarinės pagalbos ir krizių valdymo komisaras Christosas Stylianidesas. Jis taip pat sakė, kad dėl klimato kaitos gaisrai sunaikina vis daugiau žemės plotų ir gaisrų sezonas užsitęsia. Anksčiau gaisrų sezonas trukdavo nuo birželio iki rugsėjo, o dabar – nuo gegužės iki spalio.

66 žmonės žuvo Portugalijos miškų gaisruose 2017-aisiais. Portugalijos vyriausybė prašė Europos pagalbos, tačiau tuo metu orai buvo karšti ir kaimyninėse šalyse – buvo bijoma skolinti su gaisru kovojančius lėktuvus, dėl to per kitas kelias dienas Portugalijos gaisruose žuvo dar 45 žmonės. Ch. Stylianidesas teigė, kad „rescEU“ nori išvengti tokių atvejų pasikartojimo. Per ateinančius keletą metų organizacija žada dar labiau išplėsti lėktuvų grupę – įranga bus paskirstyta visoje Europoje.

Nuo 2001-ųjų Europoje galioja Bendrijos civilinės saugos mechanizmas, kuriuo remiantis bet kuri šalis narė gali prašyti kitų šalių narių pagalbos kovojant su stichinėmis nelaimėmis. Iki dabar šalys narės galėjo savanoriškai atsakyti į tokius pagalbos prašymus – tai reiškia, kad į kai kuriuos prašymus buvo neatsakyta. 2017-aisiais buvo pateikta 17 skubių prašymų, iš kurių 6 negavo jokio atsako.

Su „rescEU“ ES šalys galės pasiekti lėktuvus, sraigtasparnius ir kitą įrangą, kuri buvo paskirta specialiai šiam tikslui, – Portugalijos atvejis neturėtų pasikartoti.