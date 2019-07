Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Jeremy Huntas pareiškė „didžiulį susirūpinimą“ dėl tokios padėties.

Skubiame susitikime politikas teigė, kad „bus imtasi visų įmanomų priemonių, kad du tanklaiviai būtų išlaisvinti.“

„Labai svarbu, kad būtų išlaikyta laivybos laisvė ir kad visi laivai galėtų saugiai ir laisvai judėti regione“, - pridūrė jis.

„Stena Impero“ tanklaivyje yra 23 įgulos nariai.

Grasino sankcijomis

Liepos pradžioje Iranas kelis kartus mėgino sulaikyti britų tanklaivį, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Teheraną artimiausiu metu svariai padidinsiąs sankcijas.

Grasinimą nulėmė tai, kad Irano laivai kelis kartus mėgino sulaikyti britų naftos tanklaivį, plaukusį per įlankos vandenis.

Sureagavo ir Trumpas

Į penktadienį įvykusio incidento pranešimus sureagavo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

„Tai tik įrodo, ką jau esu sakęs apie Iraną. Problema. Tai reiškia tik problemas“, – komentavo D.Trumpas.

„Mes turime labai glaudų aljansą su Jungtine Karalyste. Visada turėjome“, – D.Trumpas atsakė reporteriams.

Priartėjo laivai ir sraigtasparnis



Naujausiomis žiniomis, Didžiosios Britanijos Vyriausybės skubios pagalbos komisija „Cobra“ rengia skubų susitarimą.

Užsienio žiniasklaidoje išplatintame pranešime informuojama, kad tarptautiniuose vandenyse prie tanklaivio priartėjo laivai ir sraigtasparnis. Didžiosios Britanijos diplomatai pabrėžia, kad kol kas negali pateikti daugiau informacijos apie incidentą, nutikusį prie Hormūzo sąsiaurio.

Birželio 13 d. netoli Hormūzo sąsiaurio buvo užpulti du naftos tanklaiviai – japonų „Kokuka Courageous“ ir su Maršalo salų vėliava plaukiojantis „Front Altair“.

