Indijos „Wildlife Trust“ paskelbtoje nuotraukoje matyti, kaip milžiniškas plėšrūnas ilsisi ant lovos neįvardijamos šeimos namuose Asamo valstijoje esančiame Harmuti kaime, rašo cnn.com.

Manoma, kad tigras atkeliavo iš kaimynystėje esančio Kazirangos nacionalinio parko, esančio UNESCO pasaulio paveldo objektų sąraše. Šiame parke gyvena tigrai, drambliai, meškos, be to, tai yra didžiausios pasaulyje šarvuotųjų raganosių populiacijos namai.

„Mūsų veterinaras drauge su Asamo miškų departamentu planuoja į namą užklydusiam tigrui duoti raminamųjų. Po potvynių Asame gali atsirasti neįprastų svečių!“, – penktadienį „Twitter“ rašė Indijos „Wildlife Trust“.

Rohini Ballave Saikia, Kazirangos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas, sakė, kad buvo mėginta tigrą perkelti, tačiau galiausiai leista jam elgtis taip, kaip nori. „Dabar yra jų įprastų veiklų metas, mat atvėso“, – aiškina R. B. Saikia.

Jis teigia, kad gyvūnui galiausiai nebuvo duota raminamųjų, nes „jis buvo ramus ir nekėlė pavojaus“.

Our vet @samshulwildvet is on a mission to tranquilise this #tiger to get him out of bed! Anyone else see the irony? 😆 #AssamFlood #Kaziranga ☝this thread is all abput good work done @vivek4wild@action4ifaw @VishalDadlani @deespeak @_AdilHussain @DevrajSanyal + pic.twitter.com/gCrwZtqzcc