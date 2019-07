Maskvoje dėl Golunovo bylos farso atleisti keturi policijos pareigūnai

Keturi Maskvos Vakarų administracinės apskrities policijos departamento pareigūnai buvo atleisti dėl nepriklausomo naujienų portalo „Meduza“ žurnalisto Ivano Golunovo bylos.

„Vidaus tyrimas dėl keturių policijos... pareigūnų baigtas. Remiantis šio tyrimo rezultatais priimtas sprendimas atleisti juos iš policijos“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Maskvos policijos spaudos tarnyba.

Ankstesniuose pranešimuose buvo sakoma, kad dėl I. Golunovo bylos buvo sustabdyti penkių Maskvos Vakarų administracinės apskrities policijos pareigūnų įgaliojimai.

Vidaus reikalų ministerijos Maskvos vyriausiosios valdybos štabo viršininkas Sergejus Popovas atsakydamas į piliečių klausimus nurodė, kad Maskvos Vakarų administracinės apskrities policijos departamentas nurodė sustabdyti šių policininkų įgaliojimus.

Rinkimus stebinčio nepriklausomo judėjimo „Golos“ ekspertas Vasilijus Vaisenbergas S. Popovo atsakymą paskelbė savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“. „Interfax“ patvirtino atsakymo autentiškumą.

Vakarų administracinės apskrities Vidaus reikalų valdybos Narkotikų apyvartos kontrolės skyriaus viršininkas Andrejus Ščirovas, kuris vadovavo tyrimui dėl I. Golunovo prieš šio žurnalisto sulaikymą, nuo pareigų nušalintas, kol vyksta tyrimas, „Interfax“ sakė Maskvos policijos atstovas Jurijus Titovas.

Laikraštis „Kommersant“ pranešė, kad taip pat sustabdyti Vakarų administracinės apskrities Narkotikų apyvartos kontrolės skyriaus aukšto rango pareigūno Deniso Konovalovo ir operatyvininkų Akbaro Sergalijevo, Romano Feofanovo ir Dmitrijaus Kožanovo, padėjusių sulaikyti I. Golunovą, įgaliojimai.

Atlikti vidaus tyrimą, padėsiantį įvertinti šių policijos pareigūnų veiksmus, nurodė Maskvos policijos viršininkas.

Rusijos vidaus reikalų ministras Vladimiras Kolokolcevas anksčiau sakė, kad ministerijos vidaus saugumo tarnyba atlieka savo tyrimą I. Golunovą sulaikiusių policininkų veiksmų teisėtumui įvertinti.

Dėl I. Golunovo bylos jau atleisti du policijos generolai majorai: Maskvos Vakarų administracinės apskrities Vidaus reikalų valdybos viršininkas Andrejus Pučkovas ir Vidaus reikalų ministerijos Maskvos vyriausiosios valdybos Narkotikų apyvartos kontrolės valdybos viršininkas Jurijus Deviatkinas.

„Meduza“ korespondentą I. Golunovą policijos pareigūnai Maskvos Cvetnoj (Gėlių) bulvare „operatyvinės paieškos priemonių“ metu sulaikė birželio 6 dieną.

„Meduza“ redakcija dirba Latvijoje, siekdama apeiti cenzūrą, tačiau kai kurie portalo žurnalistai gyvena Rusijoje.

Maskvos policijos departamentas pranešė, kad sulaikymo metu I. Golunovas turėjo narkotikų, be to, narkotikų rasta jo bute. Jis buvo apkaltintas bandymu parduoti didelį narkotikų kiekį. Tačiau paaiškėjo, kad nuotraukos, kurias paviešino policija po neva surengto reido I. Golunovo name iš tiesų buvo fiksuotos visai kitur. Maskvos teismas birželio 8 dieną nurodė skirti jam namų areštą.

I. Golunovas buvo paleistas birželio 11 dieną, po plačios visuomeninės jo palaikymo kampanijos. Kaltinimai jam buvo panaikinti nesant nusikaltimo įrodymų.

I. Golunovas sakė, kad narkotikai jam buvo pakišti, ir savo bylą susiejo su jo rengtu pranešimu apie laidojimo verslą.