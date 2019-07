Sirijos šiaurės vakaruose per vyriausybės aviacijos antskrydžius žuvo 9 civiliai

Sukilėlių kontroliuojamoje Sirijoje šiaurės vakarinėje dalyje, kurią jau daugelį mėnesį bombarduoja Damaskas ir jį remianti Rusija, per vyriausybės pajėgų surengtus antskrydžius žuvo devyni civiliai, antradienį informavo viena padėtį šalyje stebinti organizacija.

Tarp devynių aukų, žuvusių netoli Idlibo pietuose esančio Maarat an Numano miestelio, yra trys vaikai, nurodė „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Pasak šios Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos, aukų gali padaugėti, nes dalis kitų sužeistųjų yra kritinės būklės.

SOHR duomenimis, Sirijos Idlibe nuo balandžio pabaigos per Damasko ir Rusijos rengiamus antskrydžius žuvo jau daugiau kaip 600 civilių. Per tą patį laikotarpį nuo sukilėlių ugnies kaimyninėse vyriausybės kontroliuojamose teritorijose žuvo per 40 civilių gyventojų, nurodo organizacija.

Režimo pajėgos taip pat kovoja su džihadistais ir juos palaikančiais sukilėliais netoli buvusios teroristų tinklo „al Qaeda“ atšakos „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS) kontroliuojamos tvirtovės. Be to, įnirtingos kautynės vyksta šio regiono pakraščiuose ir Chamos provincijos šiaurinėje dalyje.

HTS sausį perėmė Idlibo, kur gyvena apie 3 mln. žmonių, administracinę kontrolę, nors šioje valstybės dalyje veikia ir kitų džihadistų bei sukilėlių grupuočių.

Idlibas turėtų būti apsaugotas nuo plataus masto Damaskui ištikimų pajėgų puolimo pagal rugsėjį Rusijos ir sukilėlius remiančios Turkijos pasirašytą sutartį dėl buferinės zonos kūrimo. Tačiau šis susitarimas taip ir nebuvo visiškai įgyvendintas, o regione vėl prasiveržė smurtas.

Sirijos karas iš viso pareikalavo daugiau nei 370 tūkst. žmonių gyvybių ir pavertė pabėgėliais dar milijonus. Konfliktas prasidėjo 2011 metais, kai valdžia pamėgino žiauriai numalšinti protestus prieš prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) valdymą.