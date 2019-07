JAV pakrančių apsaugos laivo „Cutter Crew“ komanda, kaip kad ir užfiksavo kamera, Ramiojo vandenyno tarptautiniuose vandenyse dideliu greičiu vijosi „savaeigį panardinamą laivą“.

Narkotikus gabenusį laivą persekiojo net du pareigūnų laivai. Šimtų kilometrų per valandą greičio gaudynės vyko prie Kolumbijos ir Ekvadoro pakrančių.

Įraše girdima, kaip vienas pakrančių apsaugos pareigūnas ispaniškai reikalauja sustabdyti laivą.

Bangoms skalaujant narkotikų kontrabandos laivą, vienas pakrančių apsaugos pareigūnas mikliai ant jo perlipa. Patrankęs, jis atidaro laivo liuką.

Atidarius liuką, pasirodo rankas į viršų iškėlęs persigandęs narkotikų kontrabandininkas. Tada vaizdo įrašas nutrūksta.

Today @VP will visit @USCG Cutter MUNRO as the crew returns to the U.S. w/ 39k lbs. of cocaine seized in 14 #USCG busts, including this semi-submersible off South America. We combat cartels far from U.S. borders where they are most vulnerable - at sea. https://t.co/JyVHFOvu2E pic.twitter.com/98Lq5d3Vdb