Prancūzijoje priimtas įstatymas prieš neapykantos skleidimą internetu

Prancūzijos parlamento žemieji rūmai antradienį priėmė svarbų įstatymą kovai su neapykantos skleidimu internete, įpareigojantį socialinius tinklus per parą pašalinti įžeidžiamą turinį ir įdiegti naują mygtuką, kad vartotojai galėtų pranešti apie pažeidimus.

Įstatymų leidėjai 434 balsais prieš 33 priėmė teisės akto projektą, parengtą remiantis Vokietijoje pernai įsigaliojusiu įstatymų. Balsuojant 69 deputatai susilaikė.

Tinklalapiams, nesilaikantiems šio įstatymo ir nesiimantiems šalinti „akivaizdžiai neapykantą skleidžiančio“ turinio gresia iki 1,25 mln. eurų baudos.

Dabar projektą dar turės išnagrinėti Senatas, galintis pasiūlyti pakeitimų.

Virtinė technologijų milžinių, įskaitant „Facebook“ ir „YouTube“, pastaraisiais mėnesiais pačios paskelbė griežtinsiančios priemones prieš neapykantą ir smurtą skatinantį turinį. Šie pareiškimai sulaukė raginimų įvesti griežtesnę priežiūrą.

Per gegužę Paryžiuje surengtą aukšto lygio susitikimą vyriausybės kaltino interneto platformas nepakankamai stengiantis stabdyti neapykantos platinimą. Šis susitikimas buvo surengtas po Naujojoje Zelandijoje įvykusio incidento, kai dvi mečetes atakavęs šaulys savo veiksmus tiesiogiai transliavo per „Facebook“, naudodamasis prie galvos tvirtinama vaizdo kamera.

Šiuo įrašu buvo pasidalyta milijonus kartų, nepaisant pastangų jį pašalinti.

„Turime užtikrinti internetu besinaudojančių žmonių, ypač pačių pažeidžiamiausių, saugumą ir apsaugą“, – sakė naujojo teisės akto projektą parengusi juodaodė įstatymų leidėja Laetitia Avia.

Praeitą savaitę ji sakė parlamentui pati per „Twitter“ gaunanti tiek daug rasistinių įžeidimų, kad buvo pagalvojusi, jog retas dienas be tokių žinučių tikriausiai lemia socialinio tinklo techniniai gedimai.

Kritikai savo ruožtu teigia, kad naujasis įstatymas suteikia interneto platformoms per daug galių spręsti dėl internetu platinamo turinio.

Be to, socialinių tinklų milžinė „Facebook“ reiškė abejones, ar 24 valandų terminas pašalinti neapykantą skleidžiantį turinį yra realiai išpildomas. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad daugelį žinučių tenka kruopščiai analizuoti, be to, jų teisinis vertinimas gali būti nevienareikšmis.

Praeitą savaitę parlamento nariai diskutavo iki išnaktų, stengdamiesi susitarti, kas turi būti laikoma „akivaizdžiai neapykantą skleidžiančiomis“ žinutėmis arba vaizdo įrašais.

Jie nutarė įtraukti nusikaltimų žmoniškumui teisinimą, bet pataisos, kuriomis buvo siekiama įterpti konkrečias nuostatas dėl antisionizmo ir pareiškimų, reiškiančių neapykantą Izraelio valstybei, buvo atmestos, tad į galutinį tekstą nepateko.