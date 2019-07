Tadžikistane pervežant kalinius 14 jų mirtinai apsinuodijo

Tadžikistane pradėtas tyrimas dėl 14 kalinių mirtino apsinuodijimo pervežant juos iš vienų kalėjimų į kitus, pirmadienį paskelbė Teisingumo ministerija, užsimindama, kad kitas kalinys galėjo duoti jiems užnuodytos duonos.

Incidentas įvyko sekmadienį, konvojumi vežant 128 kalinius, įskaitant aštuonias moteris, iš kalėjimų šalies šiaurėje į atitinkamas įstaigas pietuose.

Centrinės Azijos valstybės Teisingumo ministerijos pranešime sakoma, kad vienas kalinys 16 kalinių grupei vienoje iš specializuotų transporto priemonių sustojimo metu padalijo duonos.

Po pusvalandžio „16 kalinių... pasireiškė pykinimas, galvos svaigimas, vėmimas“, nurodoma pranešime.

Medikams pavyko išgelbėti tik dviejų kalinių gyvybes, sakoma pranešime, kurį išplatino valstybinė informacijos agentūra „Khovar“.

Generalinė prokuratūra pradėjo incidento tyrimą, nurodė ministerija.

Gegužės mėnesį viename šalies kalėjimų, esančiame netoli sostinės Dušanbės, per riaušes žuvo 32 žmonės, tarp jų trys sargybiniai. Šie įvykiai išprovokavo nuogąstavimus dėl šalies kalėjimų saugumo.

Pareigūnai dėl riaušių kaltino „Islamo valstybę“ (IS).

2018 metų lapkritį per kitas riaušes, už kurias atsakomybę prisiėmė IS, šalies šiaurės rytuose esančiame Chudžande žuvo 26 žmonės. Maištą išprovokavo buvęs IS narys, norėjęs sukelti masinį pabėgimą, sakė pareigūnai.