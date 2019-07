Turistų pamėgtoje saloje netikėtai išsiveržė ugnikalnis, žmonės gelbėdamiesi puolė į jūrą vietos kunigas: tarsi būtum pragare

Italijos Strombolio saloje, esančioje į šiaurę nuo Sicilijos, trečiadienį netikėtai išsiveržus ugnikalniui žuvo vienas žygeivis, o kiti turistai gelbėdamiesi puolė į jūrą.

Šis turistus masinantis ugnikalnis yra aktyvus, tačiau trečiadienį įvyko itin stiprus išsiveržimas.

„Deja, žuvo vienas vyras, yra keli sužeisti žmonės, bet nė vieno iš jų sužeidimai nėra sunkūs“, – transliuotojui RAI sakė gelbėtojas Calogero Foti.

Žuvusysis yra 35 metų vyras iš Mesinos Sicilijoje, vaikštinėjęs su kompanionu iš Brazilijos, kuris buvo rastas su dehidratacijos ir šoko simptomais, pranešė naujienų agentūra AGI.

Jie vaikščiojo žemiau 400 m ribos, virš kurios būtinas gidas.

Prie 12 kv. km ploto salos buvo nusiųstas karinio jūrų laivyno laivas galimai masinei evakuacijai. 70 gyventojų ir turistų jau evakuota.

The vulcano #Stromboli just erupted. Never seen something like that. pic.twitter.com/YmPnwaWRVC — Carmelo Saia (@SaiaCarmelo) July 3, 2019





„Tarsi pragare“

„Tarsi būtum pragare, nes iš dangaus lijo ugnimi“, – Italijos naujienų agentūroms sakė vietos kunigas Giovanni Longo.

Išsiveržimas sukėlė gaisrus aplink Džinostros kaimą.

#Update: Planes in the air are currently useless putting out the fire of the flowing lava out of the volcano, in order to save the town on the island of #Stromboli in #Italy. pic.twitter.com/TJpjJR6v44 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2019









Right after the explosion at #stromboli we took a minute to process everything and then we captured this amazing picture just as we evacuated the island. pic.twitter.com/qEbbR64z1w — Jonathan Shokrian (@shok1) July 3, 2019









We headed to the piazza where a huge crowd gathered - not sure where to go or what to do. The smoke continues to drift and fires are still burning. We met 2 people from Erie who were supposed to be hiking up to the top today - hoping that they are ok. #stromboli #iddu #Idduwakes pic.twitter.com/gpTiqKrNVv — David St.Germain (@captain_media) July 3, 2019





Italijos žiniasklaida pranešė, kad kai kurie turistai po išsiveržimo puolė į jūrą, o kiti užsibarikadavo namuose.

Italijos nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV) pranešė, kad maždaug 14 val. 46 min. Grinvičo (17 val. 46 min. Lietuvos) laiku ugnikalnio krateryje įvyko du didžiuliai sprogimai. Tai vienas didžiausių išsiveržimų per visą salos stebėjimo istoriją.

Prieš sprogimus liejosi lava, į 2 km aukštį pakilo dūmų stulpas, nurodė INGV.

Ankstesnis didelis šio ugnikalnio išsiveržimas įvyko 2002 metų gruodį, kai magma liejosi į jūrą ir buvo sužeisti šeši žmonės.

Strombolį išgarsino Roberto Rossellini 1950 metų to paties pavadinimo filmas (Stromboli), kuriame vaidino Ingrid Bergman. Kiekvienais metais prie salos ugnikalnio kraterio apsilanko tūkstančiai žmonių.

#Update: A video uploaded by one of the tourist on the island shows how close the Volcano top is on the small island of #Stromboli in #Italy pic.twitter.com/0sOP2iktju — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) July 3, 2019









A tourist is reported to have died after a volcano on the Italian island of Stromboli erupted on July 3 #stromboli #volcano #eruption #Italy

🎥 Demi Cerveau pic.twitter.com/zuI8Omn71M

— Life With Weather (@LifeWithWeather) July 3, 2019









Leaving #stromboli I’ve never feel so much fear in my life. pic.twitter.com/j33oo3FKKL — n-il (@nil87739678) July 3, 2019







Atostogų į salą iš Londono atvykusi Alana Elliot ilsėjos paplūdimyje, kai ją pasiekė griausmingas trenksmas. Pažvelgusi į tą pusę, iš kurios sklido garsas, ji išvydo didžiulį dūmų debesį, atrodantį it milžiniškas grybas dangaus fone, rašo „Daily Mail“.

„Pasigirdo labai garsus dundesys, primenantis griaustinį. Atrodė, kad visiškai čia pat trenkė žaibas, o tada žmonės pasileido paplūdimiu“, – pasakojo 31-ų metų moteris.

„Nuo įlankos buvo galima matyti, kaip virš Strombolio iškilo didžiulis grybo pavidalo debesis. Atrodė taip, tarsi po branduolinio sprogimo“, – sakė ji.

„Prie mūsų pribėgo barmenas ir ėmė sakyti kažką itališkai. Manėme, kad jis patarė likti ramiems, esą, viskas bus gerai, bet, pasirodo, liepė trauktis iš tos vietos, tik nepanikuoti. Prižiūrėtojai ėmė surinkinėti mūsų paplūdimio kėdes, bet, užuot nešę jas ten, kur jos paprastai būna, tiesiog sumetė viską ir leidosi bėgti“, – kalbėjo moteris.

„Supratome, kad tai ne juokai. Tada pamatėme, kaip persigandę vietiniai – jie bėgo, gelbėdami savo gyvybes. Paplūdimyje buvo 20 žmonių“, – prisimena A. Elliot.

A. Elliot atostogas leido su sužadėtiniu Alexu Barclay ir drauge, būsima pamerge Charlotte Lewis. Ji prisimena, kaip visi, apimti siaubo, ėmė bėgti į viešbutį. Jie be galo bijojo, kad nuo požeminių smūgių neimtų skilinėti uolos ir kristi akmenys.

„Manėme, kad viešbutyje būsime saugūs. Tačiau tas regionas kalnuotas, todėl, kol bėgome, ypač bijojome, kad nuo požeminių smūgių neimtų kristi akmenys“, – aiškino ji.

„Mums neramu, nes galbūt yra žuvusiųjų: juk Strombolyje organizuojami žygiai, kelionės. Mes patys ketinome pakeliauti, tačiau nutarėme tai daryti rytoj. Teko girdėti, kad žmonės stengiasi patraukti iš uosto savo laivus, nes bijo potvynio bangos, galinčios juos sunaikinti. Čia teko matyti nemažai brangių jachtų“, – pasakojo ji.