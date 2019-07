Italijos teisėja nusprendė paleisti migrantų gelbėjimo laivo kapitonę papildyta 10.11

Italų teisėja antradienį paskelbė, kad migrantų gelbėjimo laivo „Sea-Watch 3“ kapitonė Carola Rackete, prieš tris dienas areštuota už savo laivo su 40 migrantų prišvartavimą nepaisant Italijos draudimo, turi būti paleista iš namų arešto.

31 metų vokietė C. Rackete buvo areštuota po to, kai be leidimo plaukdama į uostą pietinėje Lampedūzos saloje kliudė policijos katerį.

Teisėja Alessandra Vella nutartyje nurodė, kad Italijos saugumo dekretas „netaikytinas gelbėjimo atvejais“.

Teisėjos sprendimas supykdė prieš migrantus itin nusistačiusį Italijos vidaus reikalų ministrą Matteo Salvini (Matėją Salvinį), kuris draudimo įplaukti į uostą nepaisiusią kapitonę pavadino nusikaltėle. Ministras yra uždraudęs humanitarines gelbėjimo misijas vykdantiems laivams įplaukti į Italijos vandenis ir uostus, tvirtindamas, kad jie skatina prekybą žmonėmis.

Vokiečių ne pelno organizacijos „Sea-Watch“ laivą C. Rackete mažytėje Lampedūzos saloje prišvartavo anksti šeštadienį, 17 dienų po to, kai prie Libijos krantų paėmė migrantus.

Kapitonė vykdė „savo pareigą gelbėti gyvybes“, nurodė A. Vella, atmesdama prokurorų prašymą laikyti C. Rackete namų arešto sąlygomis, pranešė Italijos valstybinis transliuotojas RAI.

Italijos uosto pareigūnai ne kartą atsisakė patenkinti C. Rackete prašymą dėl įplaukimo į uostą. Nusprendusi, kad jos keleiviai nebegali būti jūroje, ji į Lampedūzos uostą įplaukė be leidimo.

M. Salvini socialiniuose tinkluose liejo apmaudą dėl teismo sprendimo. Per transliaciją feisbuke jis sakė, kad sprendimas „prieštarauja Italijai ir teisei“.

„Įstatymo ignoravimas ir pasienio policijos pareigūnų motorinės valties taranavimas nėra pakankami motyvai eiti į kalėjimą“, – tviteryje sarkastiškai parašė jis.

Nors M. Salvini vadina ją pavojinga nusikaltėle, C. Rackete greit tapo garsenybe savo tėvynėje, Italijoje ir kitur Europoje.

Šalininkai Italijoje ir Vokietijoje pažadėjo daugiau kaip 1,3 mln. eurų, dviem vokiečių televizijos veidams internete pradėjus rinkti pinigus jai ir „Sea-Watch“.

Anksčiau antradienį Italijoje įvyko keli improvizuoti jos šalininkų mitingai.

Agridžento prokuroras Luigi Patronaggio teisme įrodinėjo, kad C. Rackete tyčia taranavo daug mažesnį pasienio policijos laivelį, trukdžiusį „Sea-Watch 3“ plaukti į doką.

Tačiau teisėja padarė išvadą, kad prieš nelegalius migrantus gabenančius kontrabandininkus nukreipti Italijos įstatymai netaikytini C. Rackete atveju, nes jos veiksmai buvo „gelbėjimo akcija“, pranešė Italijos naujienų agentūra ANSA.

„Mums palengvėjo, kad mūsų kapitonė laisva!“ – antradienį vakare socialiniame tinkle „Twitter“ parašė „Sea-Watch“.

M. Salvini pakartojo savo pažadą išsiųsti „nusikaltėlę kapitonę Carolą Rackete“ atgal į Vokietiją, „nes ji kelia pavojų nacionaliniam saugumui“, bet greitas deportavimas atrodo mažai tikėtinas. Sicilijos prokurorai nori liepos 9 dieną apklausti C. Rackete dėl susijusio įtariamos pagalbos nelegaliai imigracijai tyrimo.

Kelios dienos prieš dramatišką „Sea-Watch 3“ prisišvartavimą Italija leido dėl medicininių priežasčių paimti 13 migrantų. Prisišvartavimo išvakarėse penkios Europos Sąjungos šalys, tarp jų Vokietija, sutiko priimti migrantus, taip sudarydamos sąlygas Italijai išduoti leidimą įplaukti į uostą.

„Sea-Watch“ nurodė, kad įplaukdama į uostą su išgelbėtais migrantais kapitonė veikė pagal tarptautinę teisę.

Organizacijos atstovas Rubenas Neugebaueris situaciją dėl policijos trukdymo laivui įplaukti palygino su trukdymu greitosios pagalbos automobiliui pasiekti ligoninę.