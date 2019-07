Tuniso prezidentas Essebsi išleistas iš ligoninės

Tuniso prezidentas Beji Caidas Essebsi pirmadienį išleistas iš ligoninės, kurioje dėl sunkios ligos praleido keturias dienas.

Tuniso prezidentūros teigimu, B. C. Essebsis atsigavo po gydymo karo ligoninėje sostinėje Tunise, iš kurios jis išrašytas pirmadienio vakarą.

92 metų amžiaus prezidentas ketvirtadienį buvo skubiai atvežtas į ligoninę dėl ūmių sveikatos problemų, tačiau neskelbiama, su kokiomis problemomis susidūrė šalies vadovas.

Apie prastą B. C. Essebsio sveikatos būklę pranešta po to, kai sostinės Tuniso centre susisprogdino du savižudžiai. Atsakomybę už sprogimus, per kuriuos žuvo policininkas ir dar aštuoni žmonės patyrė sužalojimus, prisiėmė „Islamo valstybės“ (IS) ekstremistų grupuotė.

Prezidento sūnus teigė, kad jo tėvo sveikatos būklė jau yra normali, ir artimiausiomis dienomis jis sugrįš į darbą.