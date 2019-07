Rusijos aviakompanijoms uždrausta skristi į Čekiją papildyta 11.30

Čekijos oro vežėjų darbą kontroliuojantys pareigūnai anuliavo Rusijos oro transporto bendrovei „Aeroflot“ suteiktą leidimą vykdyti reisus į šią Europos šalį, todėl rusų oro vežėjui teko atšaukti daugybę skrydžių maršrutu Maskva–Praha–Maskva, turėjusių įvykti liepos 2 d.

Vis dėlto „Aeroflot“ ketina suorganizuoti porą reisų į Prahą, kuriais galės pasinaudoti bilietus į atšauktus reisus įsigiję piliečiai. Taip pat buvo užsiminta, kad neįvykusių reisų keleiviais galėtų pasirūpinti kitos aviakompanijos, rašo meduza.io.

Atšauktų skrydžių (tarp kurių ir liepos 3 d. numatytas SU2017) keleiviams „Aeroflot“ pasiūlė kreiptis dėl bilieto grąžinimo arba maršruto pakeitimo pasirenkant kurį nors kitą Europos miestą ir pažadėjo, kad tokiu atveju nebus taikomas nei grąžinant bilietą, nei keičiant maršrutą numatytas mokestis. „Aeroflot“ atstovai akcentavo, kad įmonė turi visas technines galimybes reisams organizuoti.

Nuo liepos 2 d. Čekijos valdžia anuliavo ir bendrovės „Pobeda“ (dukterinė „Aeroflot“ įmonė) turimą leidimą vykdyti reisus į Karlovi Varus iš Maskvos Vnukovo oro uosto.

Tas pats nutiko ir oro vežėjui „Uralskije avialiniji“, todėl nuo liepos 2 d. bendrovė ketina pristabdyti skrydžių į Prahą iš Jekaterinburgo ir Žukovskio organizavimą.

Oro bendrovės nurodė, kad paslaugos keleiviams bus teikiamos atsižvelgiant į federalines aviacijos taisykles. „Aeroflot“ ir „Uralskije avialiniji“ tikisi, kad situacija bus sukontroliuota.

Kaip informuoja leidinys „Komersant“, vienintelės rusų aviakompanijos, vykdančios tiesioginius reisus iš Maskvos į Prahą, – tai „Aeroflot“ (iš Šeremetjevo oro uosto) ir „Uralskije avialiniji“ (iš Žukovskio). Be to, iš Šeremetjevo dukart per dieną tuo pačiu reisu skraido ir „Chezh Airlines“ lėktuvai.

Kodėl būtent Čekijos valdžia anuliavo aviakompanijoms išduotus skrydžių leidimus, kol kas neaišku.

Tačiau naujienų kanalui RBC su vyriausybės darbu susipažinęs šaltinis pranešė, kad Rusijos aviakompanijų skrydžių į Čekiją apribojimo priežastis – Čekijos netenkinančios maršrutų per Rusijos rytus sąlygos.

„[Prahos] netenkina nacionaliniam oro vežėjui sudarytos skrydžių transsibiro maršrutais sąlygos“, – sakė vyriausybėje dirbantis pašnekovas.

Vienos iš aviakompanijų atstovas paaiškino, kad Rusijos transporto ministerija apie „Czech Airlines“ skrydžius maršrutu Maskva–Seulas nesitarė.

Atitinkamus apribojimus Rusija paskelbė tik birželio 30 d.

Kiek vėliau antradienį Rusijos susisiekimo ministerija apkaltino Čekijos aviacijos pareigūnus pažeidus dvišalį susitarimą, skelbiama ministerijos išplatintame pareiškime, kurį cituoja RBK.

„Tokie Čekijos aviacijos pareigūnų veiksmai pažeidžia dvišalį susitarimą dėl oro erdvės“, – teigia spaudos tarnyba.

Pareigūnai pridūrė, kad Rusijos ir Čekijos aviacijos pareigūnų derybos tęsiasi.

„Preliminariais duomenimis, Čekijos netenkino jos nacionalinei oro vežėjai pasiūlyti tranzitinių skrydžių per Sibirą maršrutai, ji pasinaudojo lygiateisiškumo principu bei anuliavo leidimus keliems „Aeroflot“ ir „Ural Airlines“ reisams“, – sakė agentūros „Interfax“ šaltinis.

Pasak kito šaltinio, „Czech Airlines“ tranzitinius skrydžius per Sibirą vykdo pagal Maskvos laikinus leidimus, kuriuos privalo reguliariai atnaujinti. Čekija prašė nuolatinių leidimų, o Rusija už tai reikalavo lengvatų savo aviakompanijoms.

„Susitarti nepavykus, „Czech Airlines“ nuolatinių leidimų per Sibirą prašymas buvo atmestas, o Čekija apribojo Rusijos aviakompanijų skrydžius“, – paaiškino jis.

Dėl šios priežasties didžiausia Rusijos aviakompanija „Aeroflot“ buvo priversta antradienį atšaukti keturis iš šešių reguliarių reisų Maskva-Praha, jos antrinė įmonė „Pobeda“ – skrydžius Maskva-Karlovi Vari, kurie numatyti dukart per savaitę, o „Ural Airlines“ pranešė nebegalinti skraidinti į Prahą iš Maskvos bei Jekaterinburgo, nes nebeturi jiems leidimų.

Tranzitiniai skrydžiais per Sibirą leidžia Europos aviakompanijoms greičiau ir mažesnėmis degalų sąnaudomis pasiekti Rytų bei Pietryčių Azijos oro uostus. Rusija juos nuo 1970-ųjų apmokestina, jiems būtini skrydžių maršrutų leidimai.