Vaizdo įraše yra ir keletas kadrų, iš kurių matyti, kaip JAV prezidento dukra Ivanka Trump akivaizdžiai bando įsitraukti į pokalbį su juo ir kitais pasaulio šalių lyderiais.

Iš sekmadienį žaibiškai išplitusio vaizdo įrašo matyti, kaip vyresnėlė JAV prezidento duktė bando prisijungti prie pokalbio tarp Prancūzijos vadovo E. Macrono, Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Theresos May, Kanados ministro pirmininko Justino Trudeau ir Tarptautinio valiutos fondo direktorės Christine Lagarde. Pastaroji, kaip rašo huffpost.com, atrodo ypač akivaizdžiai ignoruojanti I. Trump desperatiškus bandymus įsiterpti į vykstančią diskusiją.

Kai Th. May kreipiasi į stoviniuojančią grupę, I. Trump reaguoja reikšdama pritarimą, o Ch. Lagarde žvelgia kažkur į šoną, tarsi nė negirdėdama šalia stovinčios I. Trump žodžių.

Nejaukumo kupina akimirka neliko nepastebėta „Twitter“ naudotojų. Ypač iškalbinga visiems pasirodė Ch. Lagarde reakcija. Kai kurie, įskaitant JAV Atstovų rūmų narę Alexandrią Ocasio-Cortez, išreiškė priekaištų JAV prezidentui, pasielgusiam šitaip aplaidžiai ir atsigabenusiam į G-20 susitikimą savo dukterį, o ne profesionaliai pasirengusį diplomatą.

Didžiojo dvidešimtuko susitikime, be Baltųjų rūmų patarėjos pareigas einančios I. Trump, buvo ir jos vyras, taip pat Baltųjų rūmų patarėjas, Jaredas Kushneris.

Vėliau, JAV prezidentui vykstant į demilitarizuotąją zoną Korėjos pusiasalyje trumpam susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu, pora prisijungė prie Baltųjų rūmų delegacijos.

„Eilinį kartą paaiškėjo, kad buvimas kažkieno dukra toli gražu nėra profesinė kvalifikacija“, – pastebėjo A. O. Cortez.

