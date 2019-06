Besisveikindama Theresa May į Putiną net nepažiūrėjo išsakė griežtų komentarų; papildyta 14.15

Theresa May, Vladimiras Putinas

G20 viršūnių susitikimo metu įvyko susitikimas tarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir apie atsistatydinimą paskelbusios Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May.

Tai pirmasis Th. May ir V. Putino susitikimas akis į akį per pastaruosius trejus metus. Pastarąjį kartą jie buvo susitikę derybų 2016 metų rugsėjį Kinijoje, taip pat G-20 viršūnių susitikimo kuluaruose.

Kiek anksčiau Britanijos premjerės atstovai pažymėjo, kad šis susitikimas Osakoje neliudija, jog santykiai tarp Londono ir Maskvos normalizavosi.

Pati Th. May anksčiau penktadienį sakė, kad susitikime su V. Putinu kels atsakomybės už praėjusių metų ataką prieš buvusį dvigubą rusų šnipą Sergejų Skripalį ir jo dukrą klausimą.

„Mes laikomės pozicijos, kad asmenys, atsakingi už Skripalių apnuodijimą, turi būti patraukti atsakomybėn“, – sakė Th. May.

Britanijos ir Rusijos santykiai smarkiai pašlijo po to, kai pernai kovą Anglijos pietiniame Solsberio mieste buvęs rusų dvigubas agentas S. Skripalis ir jo duktė buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje pagaminta itin toksiška nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Atsakomybę už šį išpuolį Londonas priskyrė Rusijos specialiosioms tarnyboms. Maskva tokius kaltinimus kategoriškai neigia.

„Esant įtemptiems šių šalių tarpusavio santykiams, jų vadovų susitikimas yra laikomas labai svarbiu Kremliui“, – Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA-Novosti“ citavo V. Putino padėjėją Jurijų Ušakovą.

Apie nekokius tarpusavio santykius byloja ir nuotrauka, kurioje abiejų šalių lyderiai spaudžia vienas kitam ranką.

T. May sakė, kad diskusijų metu prašys V. Putino nutraukti priešiškus Rusijos veiksmus, įskaitant kibernetines atakas ir dezinformavimo kampanijas visame pasaulyje.

„Rusija gali pasukti kitu keliu, jei nutrauks šią veiklą“, – interviu „Sky News“ sakė ji.

„V. Putinas ištiesė ranką, T. May ją paspaudė. Nepaisant draugiško pasisveikinimo, nė vienas vadovas nesišypsojo. T. May atrodė rūsti“, – apie Th. May ir V. Putino susitikimą rašė „Sky News“ žurnalistas Dominicas Waghornas.

„Theresa May net negalėjo pažiūrėti į Vladimirą Putiną, kai šie viens kitam spaudė rankas“, – rašo britų express.co.uk.

Internautai svarsto, kad apie atsistatydinimą pranešusi Th. May dabar gali nebeslėpti, ką iš tiesų mano apie V. Putiną.

Premjerės biuro (Downing Street) atstovai teigia, kad T. May sakė V. Putinui, jog „mirtinos nervus paralyžiuojančios medžiagos naudojimas Solsberio gatvėse yra nepriimtino elgesio dalis ir išties niekingas veiksmas, nusinešęs Didžiosios Britanijos piliečio Dawno Sturgesso gyvybę“.

„Ji aiškiai nurodė, kad JK turi neginčijamų įrodymų, gautų atlikus kruopščius tyrimus ir bendradarbiaujant su sąjungininkais, jog už šį išpuolį atsakinga Rusija. T. May sakė, kad toks elgesys daugiau negali pasikartoti ir kad JK nori, jog abu šį išpuolį surengę asmenys būtų nubausti“, – skelbia premjerės biuro atstovai.

„Premjerė pabrėžė, kad JK išlieka atvira kitokiems santykiams, tačiau pirmiausia Rusijos vyriausybė turi pasirinkti kitą kelią. T. May pareiškė, jog JK toliau aiškiai gins liberalią demokratiją ir visų grupių, įskaitant LGBT, žmogaus teises bei lygybės principus“, – rašoma pranešime.

Vyresnysis Didžiosios Britanijos valdžios pareigūnas sakė, kad T. May ir V. Putino susitikimas truko 1 val. 20 min., o susitikimo „tonas buvo rimtas“.

Pirmąsias 40 minučių, kai T. May priminė incidentą Solsberyje, jiedu buvo dviese (neskaitant lyderių vertėjų).

„Buvo išnaudota puiki proga išsakyti keletą labai rimtų teiginių akis į akį“, – pareiškė pareigūnas.

Skripalių apnuodijimas: Th. May ragina teisti įtariamuosius, V. Putinas prakalbo apie „bausmę išdavikams“

Praėjusių metų išpuolio nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ Solsberyje vykdytojai turi stoti prieš teismą, prieš susitikimą su V. Putinu sakė britų premjerė Th. May.

Savo ruožtu V. Putinas, ne kartą koneveikęs britams šnipinėjusį Sergejų Skripalį, prieš kurį ir buvo įvykdytas „Novičiok“ išpuolis, ketvirtadienį tvirtino, kad valstybės išdavystė – pats baisiausias nusikaltimas, o išdavikai esą „turi būti nubausti“.

Britų teisėsauga jau nustatė, kad išpuolį pernai kovą įvykdė du Rusijos karinės žvalgybos GRU karininkai, žinomi kaip Aleksandras Petrovas (tikrasis vardas – Aleksandras Miškinas) ir Ruslanas Boširovas (tikrasis vardas – Anatolijus Čepiga).

„Rusija neišduoda savo piliečių, tačiau Europos arešto orderiai reiškia, kad, vos šiems dviem asmenims iškėlus koją iš Rusijos, mes imsimės visų priemonių, kad jie stotų prieš teismą.

Rusija turi suprasti, ką ji daro ir tai sustabdyti. Taip pat nutraukti kitus destabilizuojančius veiksmus visame pasaulyje, pavyzdžiui, dezinformacijos platinimą ir kibernetines atakas“, – BBC sakė Th. May.

Tuo tarpu V. Putinas, anksčiau jau vadinęs S. Skripalį padugne ir išdaviku, tikino, neva S. Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo istorija neverta „nė penkių kapeikų“.

„Visas šitas šnipų ir kontršnipų reikalas neprilygsta rimtiems tarpvalstybiniams santykiams. Šis šnipų reikalas, jis nevertas nė penkių kapeikų. Arba penkių svarų. Tuo metu tarpvalstybinių santykių klausimai – ten viskas matuojama milijardais ir milijonų žmonių likimais. Argi galima tai lyginti?“ – ketvirtadienį interviu „Financial Times“ teigė Rusijos lyderis.

„Išdavystė yra baisiausias nusikaltimas, o išdavikai turi būti nubausti. Nesakau, kad Solsberio incidentas yra tinkamas būdas, visai ne. Bet išdavikai turi būti nubausti“, – pareiškė V. Putinas.