Ant podiumo Rusijos prezidentas pasisveikino su Argentinos prezidentu Mauricio Macri ir Saudo Arabijos kronprincu Mohammedu bin Salmanu.

Šeimyninei visų viršūnių susitikimo dalyvių nuotraukai D. Trumpas pozavo netoliese Rusijos prezidento – tai pirmasis artimesnis jų kontaktas nuo tada, kai specialusis tyrėjas Robertas Muelleris pristatė ataskaitą dėl Rusijos kišimosi į 2016 metais vykusius JAV prezidento rinkimus ir D. Trumpo kampanijos pritarimą.

Per kiek vėliau G20 viršūnių susitikimo formate surengtą oficialų dvišalį susitikimą Japonijoje Jungtinių Valstijų prezidentas D. Trumpas Rusijos prezidentą V. Putiną linksmino pokštais, skelbia CNN.

Žurnalistų paklaustas, ar ketina iškelti Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus klausimą, D. Trumpas nusijuokė ir šypsodamasis Rusijos prezidentui pagrasino nekišti nagų prie 2020 metų balsavimo.

„Nesikiškite į mūsų rinkimus“, – pirštu mostelėjęs į Rusijos prezidentą pareiškė JAV vadovas.

D. Trumpo perspėjimas V. Putinui tikrai nenuskambėjo grėsmingai, rašo „Bloomberg“. Pirmiausia V. Putinas nusišypsojo, o tada pasisuko į vertėją. Kai ji jam persakė V. Trumpo žodžius, Rusijos prezidentas nusijuokė. JAV prezidentas pažvelgė į V. Putiną, papurtė galvą ir nusišypsojo.

Akivaizdu, kad D. Trumpą kaip reikiant kankino įtampa dėl R. Muellerio tyrimo išvadų, o juokai padėjo ją sumažinti.

JAV specialieji tyrėjai nustatė, kad Rusija iš tikrųjų bandė kištis į 2016 metų JAV prezidento rinkimus, o tai, anot prezidento, turėtų būti aktualu „visiems amerikiečiams“.

Penktadienį D. Trumpas prisipažino, kad susitikimas su V. Putinu „buvo labai malonus“ ir pridūrė, kad „iš šio ryšio gali gimti labai daug teigiamų dalykų“.

„Man didelė garbė būti su prezidentu V. Putinu“, – sakė D. Trumpas.

Pastarąjį kartą Rusijos ir Amerikos prezidentai buvo tiesiogiai susitikę praėjusių metų liepą Helsinkyje.

„Mūsų santykiai nepaprastai geri“, – sakė D. Trumpas.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU