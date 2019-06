Jungtinės Karalystės policijos pareigūnai demonstratyviai „suėmė“ 93-ejų metų moterį. Taip buvo padaryta anaiptol ne todėl, kad sulaikytoji įvykdė kokį nors nusikaltimą, o tiktai pildant vienintelį senolės priešmirtinį norą, rašo „The Guardian“.

Pilietė Pam Smith netrukus „Twitter“ žinute (įvertinimų „Patinka“ – daugiau nei tūkstantis) kreipėsi į Mančesterio apylinkės policiją, dėkodama už jos senelei Josie Birds padarytą paslaugą.

„Esu labai dėkinga policijai už tai, kad šiandien „suėmė“ mano senelę Gran Josie, – rašė moteris. – Jai 93-eji metai, tad sveikata jau ima kelti problemų, tačiau kol ne vėlu, ji dar norėjo būti už ką nors suimta. Ji – auksinės širdies žmogus. Tai, kas vyko šiandien, jai labai patiko. Ačiū, kad išpildėte jos norą.“

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv