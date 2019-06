Merkel antrą kartą per dvi savaites užfiksuota drebanti renginio metu

Vokietijos kanclerė Angela Merkel per pastarąsias 10 dienų antrą kartą drebėjo ir svyravo – šį kartą per Berlyne vykusią ceremoniją, praneša „The New York Times“.

Incidentas nutiko A. Merkel stovint šalia Vokietijos prezidento Franko Walterio Steinmeierio ketvirtadienį ryte patalpose vykusio renginio metu, kuomet buvo oficialiai paskirtas naujasis Vokietijos teisingumo ministras. Kanclerei buvo paduota stiklinė vandens, tačiau moteris jos atsisakė. Regis, ji jautėsi puikiai, kai po pusvalandžio atvyko į parlamentą. Vokietijos kanclerės atstovas spaudai patvirtino, kad jai viskas gerai ir kad A. Merkel dalyvaus šiandien vėliau vyksiančioje naujojo teisingumo ministro prisaikdinimo ceremonijoje, rašoma express.co.uk. Po to ponia Merkel Vokietijos vyriausybiniu lėktuvu „Airbus A340“ skris į Japonijoje rengiamą G20 viršūnių susitikimą. Atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad moteris tikrai dalyvaus susitikime ir kad jokie planai nepasikeitė. Praėjusią savaitę, antradienį, A. Merkel drebėjo visu kūnu, karštą dieną stovėdama prie Ukrainos prezidento. Vėliau kanclerė sakė, kad jos būklė pagerėjo išgėrus tris stiklines vandens, kurių „jai labai reikėjo“. Šią savaitę Vokietijoje tęsiasi kaitra, tačiau Berlyne naktį temperatūra nukrito. 64-erių metų amžiaus A. Merkel vadovauja Vokietijai nuo 2005 m. Kitą mėnesį kanclerei sukaks 65-eri. Nežinoma, ar ji turi sveikatos problemų.

Vokietijos privatumo įstatymai yra labai griežti, kalbant apie tokios informacijos atskleidimą žiniasklaidai. A. Merkel dažnai vadinama įtakingiausia Europos Sąjungos lydere ir galingiausia pasaulio moterimi. Ji sakė pasitrauksianti iš politikos pasibaigus dabartinei kadencijai 2021 m. A. Merkėl teigė tiesiog patyrusi dehidrataciją, pasirodžius vaizdo įrašams, kuriuose ji užfiksuota akivaizdžiai drebanti oficialios ceremonijos metu. Tačiau Didžiosios Britanijos nacionalinė sveikatos tarnyba nenurodo drebulio ar virpulio kaip žinomų dehidratacijos simptomų. Paprastai vandens trūkumui organizme būdingi šie simptomai: troškulys, tamsus šlapimas, galvos svaigulys, nuovargis ir džiūstanti burna.

