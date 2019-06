Atsistatydina JAV muitinės ir sienų apsaugos tarnybos vadovas

JAV muitinės ir sienų apsaugos tarnybos (CBP) vadovo pareigas einantis Johnas Sandersas antradienį paskelbė apie savo atsistatydinimą, kilus visuomenės pasipiktinimui migrantų vaikų sulaikymo sąlygomis Teksase.

Vos prieš du mėnesius į šį postą paskirtas J. Sandersas laiške, kurio tekstą gavo kelios JAV žiniasklaidos priemonės, informuoja, kad planuoja atsistatydinti liepos 5 dieną.

Jo pasitraukimas sutampa su pranešimais apie antisanitarines sulaikymo sąlygas vaikams viename perpildytame JAV pasienio tarnybos (USBP) centre Klinte Teksaso valstijoje, kurios parodo, kad vis labiau trūksta išteklių augant prie JAV ir Meksikos sienos areštuotų asmenų skaičiui.

Sąlygas 30 km į pietryčius nuo El Paso esančio Klinto centre apibūdino jame apsilankiusi teisininkų, gydytojų ir kitų specialistų komanda.

Beveik 250 vaikų pirmadienį buvo išvežti iš Klinto, bet vienas CBP pareigūnas antradienį sakė, kad maždaug 100 jų siunčiami atgal.

„Trimetis priešais mane buvo susivėlusiais plaukais, sausai kosėjo, mūvėjo purvinas kelnes“, – rašė komandą lydėjusi tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) tyrėja Clara Long.

„Vaikai Klinte mums pasakė, kad negali reguliariai maudytis ir neturi švarių drabužių, o kai kurie sakė, kad jiems ištisas savaites nebuvo leista nusimaudyti ir kad jie negali reguliariai pasinaudoti muilu“, – sakė C. Long.

J. Sandersas CBP vadovavo nuo balandžio, kai prezidentas Donaldas Trumpas CBP vadovą Keviną McAleenaną paskyrė vietoje Kirstjen Nielsen vadovauti Krašto saugumo departamentui.

Pranešime darbuotojams J. Sandersas nenurodė konkrečios atsistatydinimo priežasties, o pareigūnai laikraščiams „The Washington Post“ ir „The New York Times“ sakė, jog neaišku, ar jo atsistatydinimas tiesiogiai susijęs su nepilnamečių migrantų padėtimi prie sienos.

D. Trumpas antradienį žurnalistams sakė neprašęs J. Sanderso atsistatydinti, bet „žinojęs, kad ten bus pakeitimų“.

Kaip rašė „The Washington Post“, D. Trumpas į J. Sanderso vietą planuoja paskirti Marką Morganą, šiuo metu laikinai einantį Imigracijos ir muitinės policijos (ICE) direktoriaus pareigas.