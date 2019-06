Sulaikytas „Islamo valstybės“ vadas Jemene

Rasa Strimaitytė , ELTA

Sučiuptas džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) vadas Jemene, kuris yra prisiėmęs atsakomybę dėl virtinės išpuolių šioje pilietinio karo alinamoje šalyje. Specialiosios pajėgos Abu Osamą al Muhajirą ir dar kelis IS vadovybės narius suėmė jau prieš tris savaites, antradienį pranešė Saudo Arabijos vadovaujamas karinis aljansas, kuriuo remiasi valstybinė agentūra SPA. Per 10 minučių trukusią operaciją taip pat konfiskuota ginklų, amunicijos, kompiuterių, grynųjų pinigų, taip pat GPS įrangos bei ryšių technikos.

Namas, kuriame A. O. al Muhajiras gyveno su trimis moterimis ir trimis vaikais, buvo kurį laiką stebimas, sakė aljanso atstovas. Moterys ir vaikai per operaciją nenukentėjo. Pirmiausiai Jemeno šiaurėje nuo 2014 metų vyksta pilietinis karas tarp husių sukilėlių ir užsienio pripažintos vyriausybės. Šią remia sunitiškos Saudo Arabijos vadovaujamas aljansas. Saudo Arabija husių sukilėlius laiko šiitiško Irano, mirtino savo priešininko, sąjungininkais. Karo chaosu naudojasi ekstremistinės grupuotės. Be IS Jemene pirmiausiai veikia teroristų tinklas „Al Qaeda“. Abi grupuotės, nepaisant panašių ideologijų, yra susipriešinusios.

