Honkongo opozicija kviečia žmones į naujus protestus

Honkongo opozicinės grupuotės kviečia žmones į naujus protestus penktadienį, jei nebus įvykdyti jų reikalavimai. Opozicijos šalininkai rinksis į „pikniką“ prie Honkongo parlamento, sakoma ketvirtadienį „Telegram“ tinkle paskelbtame aštuonių grupuočių raginime. Tačiau esą galimos ir kitos protesto formos, pavyzdžiui, streikas.

Buvusioje britų karūnos kolonijoje birželio 9-ąją prasidėjo didžiausias politinis judėjimas nuo Honkongo perdavimo Kinijai 1997-aisiais. Praėjusį sekmadienį protesto eitynėse, rengėjų duomenimis, dalyvavo 2 mln. žmonių. Žmonių nepasitenkinimas pirmiausiai nukreiptas prieš įstatymo projektą, kuris leidžia ekstradiciją į Kiniją.

Honkongo vyriausybės vadovė Carrie Lam po protestų įšaldė įstatymo projektą, tačiau jo visiškai neatšaukė. Kritikai reikalauja premjerės atsistatydinimo ir paleisti praėjusiomis savaitėmis suimtus protestų dalyvius. Be to, jie reikalauja ištirti smurtinius policijos veiksmus.

Praėjusią savaitę per protestus buvo sužeista daugiau kaip 70 žmonių, kai policija prieš demonstrantus panaudojo lazdas, pipirines ir ašarines dujas bei gumines kulkas.