Iranas teigia numušęs JAV bepilotę skraidyklę

Irano revoliucijos gvardija ketvirtadienį paskelbė numušusi vieną JAV bepilotį lėktuvą, tvyrant padidėjusiai įtampai tarp Teherano ir Vašingtono dėl žlungančio branduolinio susitarimo.

JAV kariuomenė pareiškė šio incidento kol kas nekomentuosianti.

Šiitiškos respublikos pajėgos nurodė numušusios žvalgybos droną „RQ-4 Global Hawk“. Be to, JAV kariškiai praeitą savaitę apkaltino Iraną paleidus raketą į kitą bepilotę skraidyklę, pasiųstą reaguojant į incidentą Omano įlankoje, per kurį buvo apgadinti du tanklaiviai.

Vašingtonas dėl tų atakų kaltina Iraną, bet Teheranas tai neigia.

Revoliucijos gvardija, tiesiogiai pavaldi Irano aukščiausiajam lyderiui ajatolai Ali Khamenei, nurodė numušusi droną ketvrtadienį ryte, kai jis įskrido į šalies oro erdvę ties Kuhe Mobarako rajonu pietinėje Hormozgano provincijoje. Šis rajonas yra maždaug už 1,2 tūkst. km į pietryčius nuo Teherano, arti strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio.

Irano valstybinė naujienų agentūra IRNA citavo Revoliucijos gvardijos pranešimą, kuriame sakoma, kad numuštas orlaivis yra žvalgybos dronas „RQ-4 Global Hawk“.

JAV kariuomenės Centrinio štabo, kontroliuojančio amerikiečių pajėgų veiksmus Vidurio Rytuose, kapitonas Billas Urbanas atsisakė komentuoti pranešimus apie esą numuštą Amerikos bepilotį lėktuvą.

Tačiau jis naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė: „Virš Irano teritorijos nebuvo jokio drono.“