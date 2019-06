Walteris Lübcke, Heseno federalinės žemės, esančios Vokietijos viduryje, Kaselio miesto regioninės savivaldybės vadovas, anksčiau šį mėnesį buvo rastas nušautas į galvą savo namų terasoje. W. Lübcke atvirai ragino priimti pabėgėlius.

Šeštadienį policija suėmė 45-erių metų amžiaus vyrą, kuris įtariamas įvykdęs šį nusikaltimą, remiantis DNR įrodymais. Vokietijos laikraščiuose „Bild“ ir „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ rašoma, kad įtariamasis dalyvavo dešiniojo sparno ekstremistų veikloje.

Nužudytasis politikas buvo Angela Merkel konservatyviosios Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos narys ir atvirai ragino priimti pabėgėlius 2015 m. migrantų krizės įkarštyje. Jis teigė, kad padėti žmonėms sunkią valandą yra viena iš pagrindinių krikščioniškų vertybių.

„Tie, kuriems šios vertybės yra svetimos, gali nedelsdami išvykti iš šalies“, – tuomet sakė politikas. Vėliau W. Lübcke sulaukė grasinimų susidoroti iš dešiniųjų ekstremistų.

Policija ir prokurorai žadėjo pirmadienį atskleisti daugiau informacijos apie galimus įtariamojo motyvus.

