Manhatane ant dangoraižio sudužus sraigtasparniui žuvo žmogus

Manhatano centre pirmadienį sraigtasparniui nusileidus avariniu būdu ant dangoraižio, kilo vieno žmogaus gyvybės pareikalavęs gaisras, o visas pastatas sudrebėjo nuo smūgio.

Avarinės tarnybos apsupo 7-ojoje aveniu esantį 54 aukštų pastatą, „kietai nusileidus“ sraigtasparniui, pakilusiam vos 10 min anksčiau iš specialaus oro uosto mieste.

Niujorko priešgaisrinės saugos departamentas (FDNY) patvirtino, kad incidentas pareikalavo vienos aukos. Anot miesto mero Billo de Blasio, veikiausiai žuvo pats pilotas.

Kalbėdamas įvykio vietoje B. de Blasio pabrėžė, kad „incidentas galėjo būti daug rimtesnis“.

„Šiuo metu neturime duomenų, kad dar kas nors nukentėtų pastate ar ant žemės, – sakė jis. – Ačiū Dievui už tai“.

Pasak JAV aviacijos reguliavimo agentūrų, sraigtasparnyje buvo tik pilotas.

„Šiuo metu nėra jokių požymių, kad tai buvo teroro aktas, – pareiškė B. de Blasio. – Ir, remiantis visa mūsų šiuo metu turima informacija, Niujorkui nekyla jokios tolesnės grėsmės.“

Po sudužimo nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip nuo pastato viršutinės dalies veržiasi pilkų dūmų kamuolys.

FDNY paskelbė, kad ugniagesiai suvaldė gaisrą ant pastato stogo ir pabrėžė, kad sunkumų sukėlė dangoraižio aukštis.

„Kai tik turime gaisrą aukštybiniame administraciniame pastate – 54 aukštai yra daugiau kaip 700 pėdų (213 m) – susiduriame su iššūkiais, kaip parūpinti pakankamą vandens slėgį aukštesniuose pastato lygiuose“, – FDNY žinutėje socialiniame tinkle „Facebook“ cituojamas priešgaisrinių operacijų vadovas Thomas Richardsonas.

Pastato 29-ame aukšte dirbantis Nathanas Huttonas sakė, kad pajuto, kaip „drebėjo visas pastatas“.

„Galvojome, kad tai buvo žemės drebėjimas ar kažkas panašaus, kažkas nereikšmingo – pasakojo jis naujienų agentūrai AFP. – Paskui, po dviejų minučių, suveikė signalizacijos ir atėjo apsaugos darbuotojai: „Visi griebkite savo krepšius ir tuoj pat išeikite pro duris!“

Pasak vyro, panikos nekilo, bet leistis laiptais „buvo baisu, nes visi iš visų aukštų“ ėjo žemyn „tuo pat metu“ – šis procesas užtruko pusvalandį.

„Nebuvo jokių šauksmų, bet (jautėsi) nervingumas, ir kartais (girdėjosi) „Nagi, paskubėkite!“ – pridūrė N. Huttonas.

Trumpas informuotas

Federalinės aviacijos administracijos (FAA) duomenimis, sraigtasparnis „Agusta A109E“ sudužo apie 13 val. 45 min. vietos (20 val. 45 min. Lietuvos) laiku.

Nacionalinė transporto saugos valdyba „vadovaus tyrimui ir nustatys nelaimingo atsitikimo tikėtiną priežastį“, socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė FAA.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad buvo informuotas apie padėtį mieste.

„Buvau informuotas apie sraigtasparnio sudužimą Niujorke. Mūsų greitojo reagavimo darbuotojai, šiuo metu esantys įvykio vietoje, atliko PUIKŲ darbą. AČIŪ jums už tai, ką darote 24 val. per parą, septynias dienas per savaitę, 365 dienas per metus! Trumpo administracija yra pasiruošusi, jei tik jums ko nors prireiks!“ – sakoma D. Trumpo „Twitter“ žinutėje.

Tuo metu FDNY paragino gyventojus nesiartinti prie įvykio vietos.

2018 metų kovą į Manhatano Rytų upę, esančią netoli prabangaus Aukštutinio Istsaido rajono, nukritus kitam sraigtasparniui, žuvo penki žmonės.

Turizmo grupei „Liberty“ priklaususiu orlaiviu skrido šeši žmonės, įskaitant pilotą, kuriam vienam pavyko išsigelbėti.

Po šios nelaimės už aviaciją atsakingiems JAV pareigūnams teko peržiūrėti vadinamųjų „atvertų durų“ skrydžių taisykles. Tokie skrydžiai leidžia keleiviams geriau pamatyti platesnę miesto panoramą nei per įprastas oro ekskursijas, kai orlaivių durys būna uždarytos.