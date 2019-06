Ekspertas apie Zelenskio ir Rados priešpriešą: jie neleis jam pasiekti greitų pergalių

Ukrainos naujasis lyderis susidūrė su pirmaisiais sunkumais: kaip įvykdyti radikalias permainas, kurias jis žadėjo rinkėjams.

Volodymyras Zelenskis, TV komikas ir politinis naujokas, gegužę prisiekęs Ukrainos prezidentu, žadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš korupciją aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, kuri nuo seno klesti buvusioje Sovietų respublikoje. Tačiau tą padaryti jam nebus lengva: jo priešininkai iš senosios gvardijos tam nesiruošia pritarti ir nusiteikę jam trukdyti.

Ukrainos valdymo sistema rodo, kad V. Zelenskiui, norint įgyvendinti numatytą darbotvarkę, būtina parama parlamente. Vos tapęs prezidentu V. Zelenskis paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus, kurie vyks liepą. O kol kas V. Zelenskis prašo įstatymų leidėjų jam padėti skirstant pareigūnus į svarbiausias valstybės pareigas ir priimant antikorupcinius įstatymus. Jie, savo ruožtu, pasitinka jį įvairiausiomis kliūtimis. Praėjusį ketvirtadienį asamblėja atmetė siūlymą pakeisti užsienio reikalų ministrą ir šalies saugumo vadą. Ji atsisakė net balsuoti už tai, kad būtų atnaujinti įstatymai, kuriais būtų užkirstas kelias neteisėtam praturtėjimui, nes tuo atveju, jei įstatymas būtų priimtas, pareigūnams tektų pagrįsti savo turto šaltinį.

„Jie neleis jam pasiekti greitų pergalių, kurios pagerintų jo partijos pozicijas per ateinančius rinkimus, - sakė „Eurasia Group“ (Vašingtonas) analitikas Alexas Brideau. – Tai reiškia, kad iki rinkimų V. Zelenskio darbotvarkėje nebus daug pasistūmėta, jei apskritai galima tikėtis kokių nors pokyčių“.

Taktika nėra nauja. Iškart po V. Zelenskio inauguracijos parlamento sesijose išryškėjo priešiškumas jo planams ir ketinimai bet kokia kaina jam sutrukdyti vykdyti duotus pažadus. Pavyzdžiui, norint, kad Ukrainai ir toliau būtų teikiama Tarptautinio valiutos fondo (TVF) parama, būtina priimti antikorupcinį įstatymą.

„Tai, ką šiandien padarė parlamentas, yra neatsakinga, - sakė Ruslanas Riabošapka, V. Zelenskio komandoje atsakingas už teisėsaugos ir kovos su korupcija politiką. – Neteisėto praturtėjimo įstatymas buvo būtinas ne V. Zelenskiui, bet antikorupcinėms institucijoms“.

Galbūt svarbiausiu iššūkiu politiniam naujokui V. Zelenskiui taps patys pirmalaikiai parlamento rinkimai.

Nors V. Zelenskio partijos populiarumas auga nuo pat jo atėjimo į valdžią, jo rinkimų reformų pasiūlymų atmetimas rodo, kad pusė įstatymų leidžiamojo organo 450 vietų ir toliau bus kildinamos iš vienmandačių rinkimų apygardų, kur jo komandai gali būti sunku įsiskverbti į vietos valdžios branduolį.

Be to, net neaišku, ar rinkimai apskritai įvyks, po to, kai grupė įstatymų leidėjų paprieštaravo prezidento dekretui surengti pirmalaikius rinkimus (kiti eiliniai Aukščiausiosios Rados rinkimai turėjo vykti spalį.). Konstitucinis teismas pradės svarstyti minėtą klausimą šią savaitę. Tad V. Zelenskiui naujojo parlamento gali tekti gerokai palūkėti.