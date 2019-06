G20 viršūnių susitikimo kuluaruose galimas Trumpo ir Putino susitikimas

G20 viršūnių susitikimo Japonijoje kuluaruose, Maskvos duomenimis, galimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas su kolega iš JAV Donaldu Trumpu, informuoja agentūra „Reuters“.

„Žinoma, kad yra tokia galimybė“, - penktadienį sakė Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra "Interfax". G20 šalių lyderių susitikimas rengiamas birželio 28-29 dienomis Japonijos Osakos mieste. Santykiai tarp abiejų valstybių jau seniai yra įtempti. Apie V. Putino ir D. Trumpo susitikimą vis užsimenama.

Tiesa, D. Trumpas netikėtai atšaukė ilgai ruoštas konsultacijas su V. Putinu G20 viršūnių susitikimo kuluaruose lapkritį Argentinoje. To priežastimi jis įvardijo paaštrėjusią įtampą Ukrainos konflikte. Abi šalys nesutaria ir dėl Sirijos. Be to, JAV žvalgyba kaltina Rusiją kišusis į 2016 metų JAV prezidento rinkimus.

Pastarąjį kartą dvišalis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas įvyko praėjusių metų liepą Helsinkyje. Tai buvo pirmasis oficialus jų susitikimas nuo tada, kai D. Trumpas 2017 metų sausį stojo prie JAV vairo.