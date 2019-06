Gaisras kilo Michelin įvertintame prabangiame restorane „Gymkhana“. Ugniagesiai praneša, kad praėjus dviems valandoms nuo gesinimo pradžios, „ugnis tapo kontroliuojama“.

Į įvykio vietą atvyko aštuoni ugniagesių automobiliai, ugnį gesina 60 ugniagesių.

Firefighters are currently tackling a fire in Stafford Street in #Mayfair. Please avoid the area if possible https://t.co/dWkvbriIHr © @gregpower pic.twitter.com/LT83Dh1izb