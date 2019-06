Jeruzalėje griežto saugumo sąlygomis rengiamos gėjų eitynės

Tūkstančiai žmonių ketvirtadienį turėtų dalyvauti Jeruzalėje kasmet rengiamose gėjų eitynėse, per kurias imamasi griežtų saugumo priemonių.

2015 metais žydų religinis ekstremistas per gėjų eitynes peiliu nudūrė paauglę.

Užtikrinti saugumą eitynių metu pasiųsti pustrečio tūkstančio uniformuotų ir civilių rūbus vilkinčių policininkų. Eitynės turi prasidėti vėlyvą popietę viename iš šio šventojo miesto parkų.

Prieš eitynes policija pranešė sulaikiusi du asmenis, kurie įtariami planavę sutrikdyti renginį. Tačiau daugiau jokių detalių policija nepateikė.

Tai bus jau 18-osios homoseksualių asmenų eitynės Jeruzalėje. Ankstesniais metais per jas būta smurto proveržių, o dėl renginio kasmet kyla įvairių kontroversijų, turint galvoje šio šventojo miesto konservatyvumą.

Gatvės, kuriomis žygiuos eitynių dalyviai, buvo papuoštos vaivorykštės spalvų vėliavomis, nors Jeruzalės vyriausiasis rabinas Avi Sternas ragino to nedaryti, kad „nebūtų užgauti kitų miesto gyventojų jausmai“.

Miesto valdžia taip pat nurodė pašalinti eitynes smerkiančius plakatus su užrašu: „Tėvas ir Motina = Šeima. Drąsu būti normaliu“.

Daugelio miestiečių atminty dar gyvi šiurpūs prisiminimai apie 2015 metų išpuolį, kai žydas ultraortodoksas Yishai Shlisselis per gėjų eitynes peiliu subadė šešis žmones. Viena nukentėjusiųjų, 16-metė paauglė, nuo patirtų sužalojimų mirė.

Y. Shlisselis atlieka jam skirtą įkalinimo iki gyvos galvos bausmę.

Šią ataką jis surengė praėjus vos trim savaitėms po to, kai buvo paleistas iš kalėjimo atlikęs 10 metų laisvės atėmimo bausmę dėl išpuolio per 2005 metų gėjų eitynes Jeruzalėje, per kurias subadė tris žmones.

Kasmet rengiamos eitynės pritraukia daugybę LGBT bendruomenei nepriklausančių žmonių, siekiančių parodyti solidarumą ir pasisakyti už toleranciją.

Organizatoriai planuoja Y. Shlisselio išpuolio vietoje padėti gėlių.

Izraelis homoseksualumo klausimu yra liberaliausiai nusiteikusi valstybė Artimuosiuose Rytuose. Šalyje gyvena gana gausi ir įtakinga homoseksualų bendruomenė.

Visgi konservatyvioji Jeruzalė, kur yra daugybė žydų, musulmonų ir krikščionių šventomis laikomų vietų, yra mažiau tolerantiška gėjų atžvilgiu negu Tel Avivas.

Eitynės vyksta tik vakarinėje miesto dalyje, o ne aneksuotame rytiniame sektoriuje, į kurį teises reiškia palestiniečiai, laikantys Rytų Jeruzalę savo būsimos valstybės sostine.

Trečiadienį vakare Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu vadovauti Teisingumo ministerijai paskyrė Amirą Ohaną – pirmąjį savo homoseksualumo neslepiantį ministrą per visą šalies istoriją.

Visgi daugelis analitikų mano, kad A. Ohanos paskyrimas nulemtas išimtinai politinių sumetimų, nes jis išreiškė paramą pasiūlymui, atversiančiam kelią B. Netanyahu įgyti teisinę neliečiamybę.

Premjerui ateinančiais mėnesiais gali būti pateikti oficialūs kaltinimai korupcija.