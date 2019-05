Per JAV vadovaujamos koalicijos aviacijos operacijas prieš IS žuvo per 1 300 civilių

BNS

JAV vadovaujama koalicija penktadienį pranešė, kad per jos aviacijos smūgius, nuo 2014 metų vykdytus prieš džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS) Irake ir Sirijoje, papildomomis aukomis tap daugiau kaip 1,3 tūkst. civilių.

Šis skaičius daug mažesnis negu nurodomas nevyriausybinių organizacijų, stebėjusių konfliktus abiejose šalyse. „Nuo 2014 metų rugpjūčio iki 2019 metų balandžio koalicija įvykdė 34 502 antskrydžius“, – sakoma jos pranešime. Per šį laikotarpį, koalicijos vertinimais, „mažiausiai 1 302 civiliai netyčia buvo nukauti per koalicijos smūgius“. Koalicija pridūrė tebevertinanti 11 pareiškimų apie civilių žūties atvejus ir esanti pasiruošusi priimti naujų pareiškimų arba įrodymų, kad galėtų juos išnagrinėti. Koalicija ne kartą pabrėžė daranti viską, ką gali, kad išvengtų civilių žūčių. Susiję straipsniai SOHR: Sirijos šiaurės vakaruose per režimo antskrydžius žuvo 10 civilių Izraelio kariuomenė patvirtino surengusi Sirijoje antskrydį Nevyriausybinė organizacija „Airwars“, registruojanti civilių žūtis per aviacijos antskrydžius visame pasaulyje, yra apskaičiavusi, kad per koalicijos reidus žuvo daugiau kaip 7,9 tūkst. civilių – tai yra, daug daugiau, negu yra pripažinusi pati koalicija. Didžiojoje Britanijojoje įsikūrusi Sirijos konfliktą stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) sako, kad koalicijos smūgiai vien šioje šalyje pareikalavo apie 3,8 tūkst. civilių gyvybių. IS džihadistai 2014 metais užėmė didelę dalį Sirijos ir Irako bei savo kontroliuotose teritorijose paskelbė „kalifatą“. Tačiau per kelias puolamąsias operacijas, padedant koalicijai, „kalifatas“ galiausiai prarado visas savo valdytas teritorijas ir kovo 23-ąją buvo paskelbtas eliminuotu. Vis tik abiejose šalyse džihadistai teberengia pasalas ir kitokias atakas. Koalicija tebesistengia „neleisti „Daesh“ valdyti jokios fizinės erdvės ir daryti įtakos regione, taip pat neleisti „Daesh“ gauti išteklių, jiems reikalingų, kad atsikurtų“, nurodė pareigūnai, pavartodami IS arabišką akronimą.

