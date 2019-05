Britų premjero posto sieks ir vidaus reikalų sekretorius Javidas

Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Theresos May įpėdiniu sieks tapti ir vidaus reikalų sekretorius Sajidas Javidas. „Mes privalome įgyvendinti „Brexit“, - rašė ambicingas politikas pirmadienį tviteryje. Be to, jis esą norįs atkurti pasitikėjimą Didžiojoje Britanijoje. Autobuso vairuotojo iš Pakistano sūnus pradžioje buvo prieš šalies išstojimą iš ES, tačiau savo poziciją pakeitė.

Spėjama, kad iki 20 torių gali siekti partijos lyderio, o kartu ir ministro pirmininko pareigų. Didžiausi šansai prognozuojami „Brexit“ griežto kurso šalininkui ir buvusiam užsienio reikalų sekretoriui Borisui Johnsonui. Th. May penktadienį paskelbė, kad birželio 7-ąją trauksis iš konservatorių partijos pirmininkės pareigų. Iki liepos pabaigos turi paaiškėti jos įpėdinis, tada premjerė ketina perduoti jam ir vyriausybės vairą. Didžioji Britanija iki spalio 31-osios turi palikti valstybių bendriją. Th. May su Briuseliu išsiderėtą išstojimo sutartį parlamentas triskart atmetė. Kol kas sprendimo nematyti. Jei taip ir liks, gresia netvarkingas išstojimas su dramatiškais padariniais.

