„The Times“: May gali atsistatydinti jau penktadienį

Theresa May

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May atsistatydins šią savaitę, nes veikiausiai nesugebės įtikinti parlamento pritarti jos siūlomai išstojimo iš Europos Sąjungos sutarčiai, ketvirtadienį pranešė dienraštis „The Times“ remdamasis informuotais šaltiniais.

„Ji planavo, kad turi šiandien atlikti paskutinį žingsnį, bet jeigu tai neįmanoma, reiškia, ji traukiasi iš kelio“, – sakė vienas leidinio pašnekovas.

Laikraščio šaltinių duomenimis, Th. May gal paskelbti atsistatydinanti penktadienį, iškart po susitikimo su savosios Konservatorių partijos parlamentarų 1922-ųjų komiteto pirmininku Grahamu Brady.

Trečiadienį Bendruomenių Rūmų lyderė, Andrea Leadsom, atsakinga už ministrų kabineto ryšius su įstatymų leidėjais, paskelbė atsistatydinanti iš vyriausybės dėl Th. May nesugebėjimo tvarkytis su „Brexit“ krize.

Savo atsistatydinimo pranešime A. Leadsom pabrėžė iki šiol dirbusi Jungtinės Karalystės vyriausybėje, kad „formuotų „Brexit“ ir už jį kovotų“, bet nebetikinti, kad „mūsų taktika įgyvendins [2016 metų] referendumo rezultatus“ – sprendimą, jog šalis turi nutraukti keturis dešimtmečius trukusią narystę Europos Sąjungoje.

A. Leadsom pabrėžė, kad Th. May siūlomas naujausias „Brexit“ susitarimas nenumato, jog išstojusi iš ES Britanija taps visiškai suverenia valstybe. Ji taip pat pasisakė prieš galimybę surengti pakartotinį „Brexit“ referendumą ir Th. May siūlomas nuolaidas, turinčias užtikrinti įstatymų leidėjų pritarimą sutarčiai, kuri anksčiau jau triskart buvo atmesta Bendruomenių Rūmų.

Antradienį Th. May pristatė naują „Brexit“ susitarimo versiją, taip pat pasiūlė įstatymų leidėjams balsuoti dėl galimybės surengti antrąjį plebiscitą. Be to, premjerė siūlo balsuoti dėl būsimų santykių su Europos Sąjunga ir patikino, kad vyriausybė ieškos alternatyvos vadinamajai apsidraudžiamajai priemonei, turinčiai užtikrinti, kad po „Brexit“ siena tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos išliktų atvira.

Naujieji pasiūlymai buvo neigiamai įvertinti tieks opozicijoje esančių leiboristų, tiek dalies konservatorių, pasisakančių už griežtąjį „Brexit“.