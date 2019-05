„Bloomberg“: pareigūnai šokiruoti reakcija po May pasisakymo

Theresa May jaučia didelį spaudimą atsisakyti išsiderėto „Brexit“ susitarimo ir atsistatydinti iš britų premjerės posto artimiausiomis dienomis, pranešė keli šaltiniai, susipažinę su situacija.

Keli aukštesnio rango vyriausybės pareigūnai prisipažino esą šokiruoti, kad premjerės naujausias pasiūlymas, kuriuo siekta laimėti balsų parlamente dėl jos išsiderėto išstojimo iš ES susitarimo, taip greitai sulaukė tokios priešiškos reakcijos.

Keli šaltiniai, kalbėję anonimiškumo pagrindais, sakė, kad Th. May sąjungininkai žino, jog yra nedaug vilties, kad jos išstojimo iš ES įstatymo projektas bus priimtas per itin svarbų balsavimą Jungtinės Karalystės Bendruomenių Rūmuose, net jei ji ir pažadėjo parlamentarams galimybę surengti antrą referendumą dėl „Brexit“.

Dabar, kai jau ketvirtas žeminantis jos plano atmetimas atrodo tikėtinas, Th. May konservatorių partijos kolegos ragins ją atšaukti balsavimą dėl įstatymo projekto, numatytą pirmąją birželio savaitę.

Tokiu atveju jai liks nedaug priežasčių toliau eiti premjerės pareigas. Grupelė pareigūnų iš partijos mano, kad jai bus daromas didelis spaudimas iš vyriausybės ministrų atsistatydinti ir leisti naujam lyderiui pamėginti įgyvendinti „Brexit“.

„Privalome padaryti geriau“

„Aš už tai nebalsuosiu, – tviteryje rašė buvęs užsienio reikalų sekretorius ir entuziastingas „Brexit“ šalininkas Borisas Johnsonas, labiausiai tikėtinas kandidatas į Th. May kėdę. – Mes galime ir privalome padaryti geriau – ir įgyvendinti tai, už ką balsavo žmonės“.

Spekuliacijos dėl Th. May ateities sustiprėjo po to, kai ji nusprendė paskutinį kartą pamėginti įtikinti parlamentą paremti išstojimo susitarimą, pagal kurį JK galėtų tvarkingai pasitraukti iš ES, prieš tikėtiną jos išmetimą iš posto.

Skubiai parengtoje kalboje konfrontacijų draskoma konservatorių partijos lyderė antradienį pažadėjo suteikti parlamentui galimybę balsuoti, ar surengti antrąjį referendumą, ir tai turėtų įvykti prieš išstojimo susitarimo ratifikavimą.

Nors Th. May priešinasi antrajam referendumui, būtent tokią iniciatyvą palaiko daugelis parlamentarų – įskaitant ir daugelį opozicinės leiboristų partijos narių.

Th. May pabrėžė, kad jos pasiūlymas galios tik tuo atveju, jeigu parlamentarai parems išstojimo iš ES įstatymo projektą ir jis taps įstatymu.

Priešiška reakcija, sumaištis

Priešiškos reakcijos sulaukta, Th. May vos užbaigus savo kalbą. Konservatorių partijos parlamentarai, aktyvūs „Brexit“ šalininkai, prisijungė prie opozicinės partijos leiboristų partijos lyderio Jeremy Corbyno ir Th. May sąjungininkų Šiaurės Airijoje, sukritikavusių jos pasiūlymus. Jie pažadėjo kitą mėnesį Bendruomenių rūmuose balsuoti prieš pateiktus pasiūlymus.

Jei Th. May susitarimui ir vėl nebus pritarta, Jungtinėje Karalystėje atsinaujins sumaištis ir netikrumas.

„Brexit“ baigties būtų beveik neįmanoma nuspėti, nes šis klausimas ir pats proceso užbaigimas būtų patikėtas Th. May įpėdiniui, torių lyderiui ir premjerui.

Išstojimas iš ES be sutarties ar net pasilikimas bloke gali vėl būti grąžintas svarstyti, Th. May pasitraukus iš posto. B. Johnsonas, kuris sakė esąs pasiruošęs pasitraukimo iš ES be sutarties scenarijui, pirmauja lenktynėse dėl lyderio pozicijos, kurios neoficialiai jau vyksta.

„Ir jūs eikite į kompromisus“

Th. May pasiūlymas primena paskutinį žodį premjero, kuris jau nebeturi ką daugiau pasiūlyti. Praėjus beveik trejiems metams po to, kai Jungtinė Karalystė balsavo už pasitraukimą iš ES, Th. May susitarimas jau buvo tris kartus atmestas parlamente.

Ji mėgino derėtis su kitomis partijomis, konkrečiai, su J. Corbynu, tikėdamasi parengti bendrą planą, bet derybos žlugo parėjusią savaitę.

Vis dėlto trečiadienį Th. May nusiuntė J. Corbynui laišką, prašydama jo eiti į kompromisus ir paremti jos naują „Brexit“ susitarimą.

Savo laiške premjerė mėgino įtikinti leiboristų lyderį, kad ji pakoregavo kai kuriuos aspektus, kuriuos jis norėjęs pakeisti, įskaitant ir klausimą dėl antrojo referendumo ir dėl darbuotojų teisių. Netgi ginčas dėl būsimos Jungtinės Karalystės-Europos Sąjungos muitų tvarkos vis dar gali būti išspręstas, sakė ji.

„Šiandien aš jums įrodžiau, kad esu linkusi eiti į kompromisus įgyvendinant „Brexit“ britų žmonėms, – rašė Th. May. – Prašau jus taip pat eiti į kompromisus, kad galėtume įgyvendinti tai, ką abi mūsų partijos pažadėjo savo manifestuose, ir kad susigrąžintume pasitikėjimą savo vykdoma politika“.

Jos partija, savo ruožtu, rengiasi pralaimėjimui gegužės 23-ąją šalyje vyksiančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą, – rinkimuose, kuriuose Jungtinė Karalystė neketino dalyvauti, bet dėl atidėto „Brexit“ tokį sprendimą jai teko pakeisti.

Theresa May jau pažadėjo bendradarbiauti su savo partija renkant įpėdinį po balsavimo dėl įstatymo projekto. Šiuo metu kyla kitas klausimas: ar jos kritikai toriai suteiks jai tiek daug laiko.