Prie Aliaskos JAV naikintuvai perėmė kelis Rusijos bombonešius ir naikintuvus

JAV naikintuvai tarptautinėje oro erdvėje į vakarus nuo Aliaskos perėmė šešis Rusijos karinius lėktuvus ir juos lydėjo, kol orlaiviai palikto tą zoną, antradienį pranešė Šiaurės Amerikos oro gynybos vadovybė (NORAD).

Tarp rusų lėktuvų buvo du strateginiai bombonešiai Tu-95. Juos pirmadienį perėmė du naikintuvai F-22, informavo kariškiai.

Antra grupė, sudaryta iš dviejų Tu-95 ir dviejų naikintuvų Su-35, taip pat buvo perimta poros F-22, sakoma NORAD pranešime.

Orlaivių veiksmai buvo stebimi naudojant oro žvalgybos lėktuvą AWACS. Rusijos lėktuvai per visą šį incidentą buvo tarptautinėje oro erdvėje.

Jie buvo perimti, kai įskrido į Aliaskos oro erdvės gynybos atpažinimo zoną. Ši zona yra už nacionalinės oro erdvės ribų, bet visi skrydžiai joje atidžiai stebimi, siekiant sumažinti reagavimo laiką priešiškų veiksmų grėsmės atveju.

„Mūsų gebėjimas atgrasyti ir įveikti grėsmes mūsų piliečiams ir gyvybiškai svarbiai infrastruktūrai prasideda nuo orlaivių aptikimo mūsų oro erdvėje, sekimo ir teigiamo atpažinimo“, – sakė NORAD vadas generolas Terrence'as O'Shaughnessy.

„Budime 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, 365 dienas per metus“, – pabrėžė jis.

JAV turi keturias oro erdvės gynybos atpažinimo zonas. Aliaskos zona tęsiasi maždaug 320 km nuo valstijos pakrantės.