Afganistane per aviacijos smūgį žuvo mažiausiai aštuoni policininkai

Mažiausiai aštuoni afganai policininkai žuvo per aviacijos smūgį, vykstant susirėmimui su Talibano kovotojais, penktadienį pranešė vienas pareigūnas.

Aviacijos pagalbos buvo paprašyta ketvirtadienį vakare per policijos susirėmimą su talibais Helmando provincijoje.

„Galiu patvirtinti, kad aviacija smogė afganų policijai ir, deja, aštuoni policininkai žuvo, o dar 12 buvo sužeisti“, - naujienų agentūrai AFP sakė Helmando gubernatoriaus atstovas Omaras Zwakas.

Aukų skaičių savo „Facebook“ žinute patvirtino Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nasratas Rahimi. Pasak jo, per antskrydį dar 11 pareigūnų buvo sužeisti.

N. Rahimi nurodė, kad buvo paskirta jungtinė delegacija, turinti ištirti šį incidentą.

Kitas pareigūnas – Helmando provincijos tarybos vadovas Ataullah Afghanas – pateikė kitokį skaičių: pasak jo, žuvo 18 afganų policininkų ir dar 14 buvo sužeisti.

Afganistane aviacijos operacijas vykdo tik afganų ir JAV pajėgos. Jungtinių Valstijų kariškiai šio incidento kol kas nepatvirtino.

Afganų ir JAV pajėgos pastaraisiais mėnesiais suintensyvino aviacijos smūgius prieš Talibano ir džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ kovotojus.

Kaip nurodo JAV Karinių oro pajėgų centrinis štabas, Jungtinės Valstijos 2018 metais numetė ant Afganistano 7 362 bombas. Šis skaičius yra didžiausias bent nuo 2010 metų.

„Saviškių ugnies“ incidentų Afganistane pasitaiko neretai. Jie smarkiai padidino nepasitikėjimą tarp vietos ir užsienio pajėgų.

Per vieną iš kruviniausių įvykių 2017 metais 16 afganų policininkų žuvo, kai per klaidą buvo atakuoti Helmande JAV aviacijos.

Be to, bet šį karą per antskrydžius smarkiai padaugėjo civilių aukų.