Jeffo Koonso skulptūra aukcione parduota už rekordinius 91,1 mln. dolerių

Amerikiečių menininko Jeffo Koonso skulptūra, vaizduojanti pripučiamą triušį, trečiadienį Niujorko „Christie's“ aukcione buvo parduota už 91,1 mln. dolerių (81,3 mln. eurų).

Ši suma yra rekordinė už tebegyvenančio menininko darbą.

Ankstesnis toks rekordas priklausė britų dailininkui Davidui Hockney. Jo „Menininko portretas / Baseinas su dviem figūromis“ (Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)) pernai lapkritį „Christie's“ aukcione Niujorke buvo parduotas už 90,3 mln. dolerių (80,6 mln. eurų).