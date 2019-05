Claude'o Monet paveikslas Niujorko aukcione parduotas už milžinišką sumą papildyta

Claude'o Monet paveikslas iš jo šieno stirtų serijos antradienį Niujorko aukcione buvo parduotas už 110,7 mln. dolerių (98,8 mln. eurų) sumą.

Tai buvo iki šiol brangiausiai aukcione parduotas C. Monet paveikslas, be to, tai pirmas kartas nuo 1986-ųjų, kai konkrečiai šis darbas buvo parduotas aukcione.

Už jį aukcione „Sotheby's“ sumokėta suma yra viena iš 10 didžiausių kainų, kada nors matytų aukcionuose.

Bendra suma su mokesčiais ir komisiniais daugiau kaip 44 kartus viršija ankstesnį šio kūrinio rekordą.

Taip pat tai yra pirmas kartas, kai koks nors impresionistų paveikslas nuperkamas už daugiau kaip 100 mln. dolerių.

C. Monet šieno stirtas vaizduojantys paveikslai, kurių iš viso yra 25, buvo nutapyti 1890–1891 metais už kelių žingsnių nuo jo namų, prie ūkininko lauko Živerni kaime Prancūzijoje.

Kiekviename šių paveikslų C. Monet pavaizdavo tą pačią sceną ir šviesą skirtingu paros metu, skirtingais sezonais ir įvairiu oru.

Kitas šios serijos paveikslas 2016 metų lapkritį aukcione „Christie's“ Niujorke buvo parduotas už 81,4 mln. dolerių (72,5 mln. eurų).

„Sotheby's“ parduotas darbas yra tarp geriausiai atpažįstamų C. Monet paveikslų. Iš kitų serijos darbų jis išsiskiria gyvomis spalvomis, ryškiais įstrižais, centre susibėgančiais potėpiais ir unikalia perspektyva. Pirmajame paveikslo plane matyti tik dalis pirmosios stirtos.

„Mes jaučiame – ir manau, kad stovėdami priešais jį žmonės iš esmės sutiks – kad tai dar puikesnis pavyzdys“ nei 2016 metais parduotas paveikslas, naujienų agentūrai AFP sakė Julianas Dawesas (Džulianas Davisas) iš „Sotheby's“.

„Jis keri. Tiesiog negalima nusukti žvilgsnio“, – pridūrė jis.

Aukcionui paveikslą pateikęs anoniminis kolekcininkas jį 1986-aisiais „Christie's“ aukcione nupirko tik už 2,5 mln. dolerių (2,2 mln. eurų).

Praėjusį kartą C. Monet paveikslų rekordas buvo pasiektas 2018 metų gegužę, per „Christie's“ organizuotą pardavimą, kai jo „Žydinčios vandens lelijos“ (Nympheas en fleur) buvo nupirktos už 84,6 mln. dolerių (75,4 mln. eurų).

„Tai galėtų būti itin svarbus momentas Monet rinkai“, – sakė J. Dawesas.

Pasak jo, nepaisant šiuolaikinio meno žavesio ir populiarumo, impresionizmas nesensta.

„Bendrai dėl impresionizmo man iš tiesų patinka tai, kad ši rinka yra linkusi būti tikrai pastovi. Žmonėms labai patinka impresionizmas, – sakė jis. – Tai nesikeičia iš kartos į kartą. Šie paveikslai yra 150 metų senumo ir visuomet buvo nepaprastai mėgstami.“