Gegužės 12 d. Mianmare nacionalinės oro linijų bendrovės lėktuvas „Embraer 190-LR“ įvykdė kietą nusileidimą tarptautiniame Mandalėjaus oro uoste, naudodamas tik galinę važiuoklę, nes priekinės nepavyko išskleisti. Apie tai praneša „Associated Press“.

Visi 82 keleiviai ir septyni įgulos nariai, skridę UB103 reiso lėktuvu iš Jangono yra saugūs, niekas nenukentėjo.

Oro linijų bendrovės atstovai papasakojo, kad variklio veikimo bei įgulos įspėjimo indikacijos sistema (EICAS) rodė priekinės važiuoklės mechanizmo sutrikimą. Lėktuvas apsuko du ratus prie dispečerių bokšto, kad jie galėtų vizualiai patikrinti, ar ratai išsiskleidė. Po nesėkmingų bandymų buvo nuspręsta leistis.

Įgula veikė pagal nurodymus – išleido degalus, kad sumažėtų svoris ir nutupdė lėktuvą ant galinės važiuoklės.

„Nusileidus salone pasirodė dūmai, bet visi keleiviai sveiki“, – AFP sakė vienas lėktuvu skridęs keleivis.

#MNA (Embraer 190) #Yangon-#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport - Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V