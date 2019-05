Ukraina skelbia sprendimą dėl „feikinių“ pasų, Kremlius situaciją kaitina toliau papildyta

Ukrainos ministrų kabinetas trečiadienio posėdyje pripažins negaliojančiais pasus, kuriuos Rusijos Federacija išdavinės Donbaso gyventojams, pareiškė Ukrainos premjeras Volodymyras Groismanas. Į tai Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sureagavo pareikšdamas, kad Kremlius toliau išdavinės pasus, nepriklausomai nuo Kijevo sprendimų.

„Šiandien (trečiadienį) priimsime sprendimą dėl to, kad Ukrainos piliečiams mūsų teritorijoje, nepriklausomos Ukrainos valstybės teritorijoje, pažeidžiant visas tarptautines normas išduoti pasai būtų pripažinti neteisėtais“, - Vyriausybės posėdyje sakė V. Groismanas, kurį cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.

Pasak premjero, Donbaso gyventojams išduoti rusiški pasai bus pripažinti negaliojančiais Ukrainos teritorijoje, su jais taip pat nebus galima kirsti Ukrainos sienos. Be to, pažymėjo V. Groismanas, Ukraina kreipsis į kitas šalis su prašymu imtis tokio pat žingsnio ir nepripažinti Rusijos išduotų pasų Donbaso gyventojams.

„Kad šie „feikiniai“ pasai, išduodami pažeidžiant visas tarptautines normas, būtų pripažinti negaliojančiais kertant kitų šalių sienas“, - aiškino Ukrainos premjeras.

Tuo tarpu D. Peskovas, komentuodamas Ukrainos vyriausybės sprendimą, tikino, kad pasai Donbaso gyventojams ir toliau bus išduodami.

„Kokia gi gali būti Kremliaus reakcija? Kremlius toliau išdavinės pasus tiems piliečiams, kurie to panorės, ir kuriems taikomas prezidento (V. Putino) įsakas“, - sakė D. Peskovas.

Rusijos prezidentas V. Putinas balandžio pabaigoje pasirašė įsaką, kuris suteikia galimybę Ukrainos separatistinėse rytinėse teritorijose, Donbaso regione gyvenantiems žmonėms gauti Rusijos pilietybę pagal supaprastintą procedūrą. Vadinamosiose Donecko ir Luhansko liaudies respublikose gyvenantys žmonės turės teisę gauti Rusijos pasą per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo.

Tokį žingsnį Maskva žengė po to, kai naujuoju Ukrainos prezidentu buvo išrinktas komikas ir politikos naujokas Volodymyras Zelenskis. JAV, Vokietija, Prancūzija ir ES užsienio politikos įgaliotinė Federica Mogherini griežtai sukritikavo Maskvos sprendimą.

Ukrainos ministrų kabinetas rengiasi paruošti sąrašą Rusijos pareigūnų, susijusių su supaprastintos Rusijos pasų išdavimo procedūros organizavimu ir realizavimu Kijevo nekontroliuojamose teritorijose Rytų Ukrainoje, kuriems individualiai bus taikomos sankcijos.

„Mes jau dabar žinome sąrašą asmenų, tiesiogiai susijusių su neteisėta veikla – pasų išdavimu Ukrainos piliečiams ir, faktiškai, spaudimu piliečiams ir jų vertimu gauti tokius dokumentus. Mes dabar ruošiame sąrašą Rusijos pareigūnų, kuriems, bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, turi būti taikomos individualios sankcijos“, – po vyriausybės posėdžio pareiškė vyriausybės ministras laikinai okupuotų teritorijų ir perkeltų asmenų klausimais Vadimas Černyšas žurnalistams.

Jis pabrėžė, kad vyriausybė nusprendė, jog Rytų Ukrainoje, vadinamajame Donbase, Rusijos Ukrainos piliečiams išduodami pasai yra neteisėti ir negaliojantys.

Be to, vyriausybė nutarė per Užsienio reikalų ministeriją kreiptis į užsienio valstybes, ragindama jas taip pat pripažinti tokius dokumentus negaliojančiais.

Aptars ES užsienio reikalų ministrai

Ukraina ir Rusijos veiksmai prorusiškų separatistų kontroliuojamose teritorijose Rytų Ukrainoje, vadinamajame Donbase, bus viena temų, kurias gegužės 13 dieną Briuselyje per Europos Sąjungos Tarybos posėdį aptars Bendrijos šalių užsienio reikalų ministrai.

„Užsienio reikalų ministrai aptars padėtį Ukrainoje po rinkimų, taip pat rusiškų pasų išdavimą Donbaso gyventojams“, – trečiadienį žurnalistams Briuselyje sakė su aukšto rango ES pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

ES Tarybos posėdžiai, kuriuose dalyvauja užsienio reikalų ministrai, prasideda aktualių pasaulio įvykių apžvalga. Diskusijų metų ministrai trumpai apsikeičia nuomonėmis.

Balandžio 24 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką dėl lengvesnės rusiško paso išdavimo tvarkos tam tikroms asmenų grupėms.

Remiantis juo, teisę gauti rusišką pasą įgijo asmenys, nuolat gyvenantys nepripažintose Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“ – Ukrainos rytiniuose regionuose, kurie 2014 metais vienašališkai atsiskyrė nuo Ukrainos ir yra vadovaujami Maskvos remiamų separatistų administracijų.

Rusija pranešė, kad balandžio 29 dieną Novošachtinske Rostovo srityje buvo atidarytas pirmasis rusiškų pasų išdavimo punktas, esą jau sulaukęs 80 prašymų išduoti pasą iš Luhansko „liaudies respublikos“ gyventojų. Balandžio 30 dieną Rostovo srities Neklinovkos rajone buvo atidarytas rusiškų pasų išdavimo Donecko „liaudies respublikos“ gyventojams centras.

Nepripažintų respublikų migracijos tarnybos taip pat pradėjo priimti dokumentus rusiškiems pasams pagal supaprastintą tvarką gauti.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė griežtą protestą dėl rusiškų pasų išdavimo Ukrainos piliečiams centrų įsteigimo Rostovo srities teritorijoje ir paragino tarptautinę bendriją nepripažinti šių dokumentų.