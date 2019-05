Plakatuose matyti Čenstakavos Dievo Motina, dar vadinama Juodąja Madona, pavaizduota daugelio tikinčiųjų lenkų itin gerbiamoje ikonoje, laikomoje Jasna Guros vienuolyne.

Katalikų Bažnyčia Lenkijoje ir valdantieji konservatoriai nusistatę prieš seksualinių mažumų teises, kurių simbolis yra vaivorykštė.

Balandžio pabaigoje valdančiosios „Įstatymo ir teisingumo“ (PiS) partijos vadovas Jaroslawas Kaczynskis pavadino LGBT teises „grėsme“ Lenkijai ir paragino gyventojus gerbti Katalikų Bažnyčią, nepriklausomai nuo jų asmeninių įsitikinimų.

Pirmadienį šalies vidaus reikalų ministras Joachimas Brudzinskis socialiniame tinkle „Twitter“ padėkojo policijai, kad „atpažino ir sulaikė asmenį, įtariamą išniekinus Juodosios Madonos atvaizdą, kurį lenkai šimtmečius laiko šventu“.

Meanwhile in Poland, 52 year old Ela Podleśna was just arrested for making this image.