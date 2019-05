Kiaušinis į Scottą Morrisoną buvo sviestas jam kalbantis su rinkėjais Olberio miesto rotušėje. Premjerui į pakaušį pataikęs kiaušinis nesudužo.

Apsaugininkams čiupus 25 metų moterį, metusią kiaušinį į S. Morrisoną, ant žemės buvo pargriauta šalia stovėjusi kita moteris – Margaret Baxter. S. Morrisonas padėjo jai atsistoti.

Vėliau premjeras pareiškė, kad šią protesto akciją surengė judėjimas, puldinėjantis ūkius, kuriuos kaltina žiauriu elgesiu su gyvūnais.

„Per šios dienos incidentą Olberyje jaudinausi tik dėl vyresnio amžiaus ponios, kuri buvo pargriauta ant žemės“, – parašė S. Morrisonas socialiniame tinkle „Twitter“.

The moment a protester tries to egg the PM during a Country Women’s Association luncheon at Albury-Wodonga.

Details @7NewsCanberra #7NEWS #ausvotes2019 #auspol pic.twitter.com/4tw7OcEyKk

— Andrea Nicolas (@AndreaLNicolas) May 7, 2019