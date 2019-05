JT perspėja apie išaugusią įtampą regione po Šiaurės Korėjos ginklų bandymo

Jungtinės Tautos pirmadienį sukritikavo Šiaurės Korėją dėl jos naujausio ginklų bandymo ir perspėjo, kad tokie veiksmai tik didina įtampą regione.

Šiaurės Korėja šeštadienį išbandė tolimojo nuotolio raketų salvinės ugnies sistemas ir taktinius valdomuosius ginklus. Trumpojo nuotolio sviedinių Pchenjanas paleido, kaip spėjama, pirmą kartą per daugiau kaip metus, nes, deryboms dėl denuklearizacijos atsidūrus aklavietėje, nori padidinti spaudimą Vašingtonui.

Praėjusį kartą Šiaurės Korėja raketų bandymą įvykdė 2017 metų lapkritį, prieš spartų draugiškų diplomatinių santykių atkūrimą, sumažinusį įtampą Korėjos pusiasalyje, ir prieš virtinę viršūnių susitikimų.

„Labai gerai žinome apie naujausius (Pchenjano) paleidimus“, žurnalistams pareiškė JT atstovas Stephane'as Dujarricas.

„Toks veiksmas tik didina įtampą regione“, – pridūrė jis.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas ragina visas puses „tęsti savo dialogą, kad pasiektų tvarią taiką bei visišką ir patikrinamą denuklearizaciją Korėjos pusiasalyje“, nurodė S. Dujarricas.

Po naujausio Pchenjano ginklų išbandymo Jungtinės Valstijos sakė, kad ir toliau derybų keliu stengsis pasiekti, kad Šiaurės Korėja visiškai atsisakytų savo branduolinės ir balistinių raketų programų.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas po istorinio pirmojo susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, įvykusio 2018-ųjų birželį Singapūre, paskelbė, kad Šiaurės Korėjos branduolinės grėsmės nebėra. Šiaurės Korėjos lyderis per tą susitikimą pažadėjo siekti „visiškos Korėjos pusiasalio denuklearizacijos“.

Vėliau abu lyderiai nesutarė, ką tai turėtų reikšti, bet D. Trumpas tvirtina, kad jie su Kim Jong Unu išlieka artimi, net ir nutrūkus antram jų susitikimui Vietname be jokios sutarties ar bendro pareiškimo. Be to, JAV prezidentas tvirtino, kad Kim Jong Unas toliau tęs savo moratoriumą dėl didelio nuotolio raketų ir branduolinių bandymų.

Tačiau deryboms įstrigus, Šiaurės Korėja atrodo bandanti Vašingtoną, nors ir neperžengia to slenksčio.

Šeštadienio pratybos įvyko po praėjusį mėnesį surengtų labai trumpo nuotolio taktinių ginklų bandymo ir kelios dienos po to, kai Šiaurės Korėjos aukšto rango pareigūnė griežtai sukritikavo JAV valstybės sekretorių Mike'ą Pompeo už „kvailas ir pavojingas“ idėjas per derybas branduoliniu klausimu.

Analitikai sako, kad Pchenjanas atrodo norintis didinti spaudimą Vašingtonui.

Denuklerarizacijos klausimas taip pat buvo pagrindinis per vasarį Hanojuje surengtas D. Trumpo ir Kim Jong Uno derybas. Ten Šiaurės Korėja pareikalavo nedelsiant sušvelninti sankcijas, bet abi pusės nesusitarė, ką Pchenjanas galėtų padaryti mainais.

Anksčiau šią savaitę Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministro pavaduotoja Choe Son Hui perspėjo, kad Vašingtonas gali sulaukti „nepageidaujamų pasekmių“, jeigu nepakeis savo pozicijos dėl ekonominių sankcijų.