„Per sprogimą žuvo 55 ir buvo sužeisti dar 36 žmonės“, – sakė ministerijos atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP.

„Aukos sudegė“, – pridūrė jis.

Liudininkai pasakojo, kad sprogimas driokstelėjo, kai žmonės susirinko prie ant geležinkelio bėgių apvirtusio benzinvežio pasisemti išsiliejusių degalų.

Oil tank explosion sunday night in Niamey Killing many résidents in Airport area Who came to collect fuel from the fallen tank. RIP pic.twitter.com/XL40Kwa1QI